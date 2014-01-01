衝擊解放軍駐港軍營示威者被拘捕

Image caption 去年7月1日一些示威者就把解放軍駐港軍營作為目標

香港警方星期三（1月1日）先後拘捕4名男女，罪名是涉嫌在12月26日擅闖中環解放軍部隊總部軍營。

據香港警方透露，首先於星期三上午分別在港島和長洲被拘捕的是28歲招姓男子和40歲張姓男子，已獲准保釋候查。

警方隨後在當天晚間又拘捕兩名男女，分別是15歲和29歲。

上述「招姓男子」據信是主張香港獨立的「香港人優先」組織成員招顯聰。

現年28歲的招顯聰稱自己「是香港人，不是中國人」，「最怕香港變成大陸」。

招顯聰從2010年開始多次參加反政府示威，曾多次與香港警方發生衝突，並遭受拘押。

走在最前面

12月26日，包括招顯聰在內的數名示威者手持港英旗幟，呼喊「反對興建中環軍用碼頭，要求解放軍撤出香港」的口號，闖進解放軍駐港部隊總部大門。

電視畫面顯示，招顯聰走在最前面，首先進入解放軍駐港部隊總部大門，隨後轉身向鏡頭打開港英旗幟展示。

據報道，這是1997年香港主權移交以來解放軍駐港部隊軍營首次遭受衝擊。

在招顯聰等人遭到拘捕之後，中國國務院港澳辦就事件做出回應，形容中央政府對此嚴重關注，擅闖駐軍營區理應受到法律嚴懲。

中國官方的新華社還引述中國國務院港澳辦發言人的話說，駐港部隊根據《基本法》和《特區駐軍法》在香港履行防務職責，這是國家主權的象徵。

（撰文：躍生/責編：李莉）