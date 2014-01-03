衛生當局：9例嬰兒死亡同乙肝疫苗無關

2014年1月3日

圖像加註文字， 新華社引用國家衛生計生委負責人的話說，9例接種乙肝疫苗嬰兒死亡與疫苗無關。

中國衛生當局說，他們認為9例接種疫苗嬰兒死亡同乙肝疫苗沒有關係。

周五中國媒體報道說，當局正在調查17例乙肝疫苗接種嬰兒死亡，疫苗由深圳康泰生產。嬰兒死亡在互聯網上引起震動，網民呼籲政府公開信息。

儘管政府保證要公開透明，但仍然有許多人懷疑政府試圖掩蓋醫療事故真相。在2003年薩斯病毒傳播時，中國政府最初曾經試圖進行掩蓋。

新華社引用國家衛生計生委負責人的話說，9例接種乙肝疫苗嬰兒死亡與疫苗無關。

對於其他8名嬰兒死亡案例的初步分析表明，嬰兒死亡也和乙肝疫苗沒有關係。不過嬰兒死因要經過屍檢才能確定。

據新華社報道，國家食藥總局的官員對記者說，在深圳康泰的生產程序以及產品質量上也沒有發現問題。

此前因為乙肝疫苗接種嬰兒死亡引起爭議後，中國三大乙肝疫苗廠家未得到生產認證而停產。深圳康泰、天壇生物、大連漢信三家乙肝疫苗生產廠家周二沒有能夠通過新版GMP認證，周三（1月1日）停產。

這三個乙肝疫苗的主要生產廠商佔據了中國90%多的市場份額。不過目前有七家企業的重組乙肝疫苗在市場銷售，他們是深圳康泰、華北製藥、天壇生物、大連漢信、華蘭生物、北京華爾盾以及葛蘭素史克。