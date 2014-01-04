台灣派遣海巡艦搜尋失火漁船船員下落

Image caption 台灣的海巡署派遣圖中的和星艦前往宮古島附近海域搜救正財利漁船的船員。（圖片來源：台灣海巡署）

在接獲日本海上保安廳的通報之後，台灣有關部門派艦搜尋正財利漁船船員的下落。

先前媒體報道稱，日本海上保安廳在宮古島北方35海里處發現正在燃燒的該漁船，但是船上人員下落不明。

據稱日本方面隨即通知台灣的有關部門此一消息。

台灣方面得知消息之後，派出在附近海域巡邏的和星艦前往搜救，而日方也以飛機和巡邏船載該海域搜尋。

來自台灣的消息說，正財利漁船上共有兩名台灣漁民和3名印尼籍的漁工，該漁船是去年12月14日自台灣的蘇澳港報關出海，據稱每次航程一般約為3周。

船上台灣漁民的親人說，正財利是一艘大約26噸多、船齡約3年的漁船，以捕撈鮪魚（即金槍魚）為主。

台灣海巡署公關科科長施義哲告訴BBC中文網，在接獲了台灣的國家搜救指揮中心的通知後，派遣2000噸級的和星艦前往搜救，預計最快會在台灣時間周日晨間5時左右抵達現場。

（撰稿/責編：威克）