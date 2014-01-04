台灣派遣海巡艦搜尋失火漁船船員下落
- 2014年 1月 4日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
在接獲日本海上保安廳的通報之後，台灣有關部門派艦搜尋正財利漁船船員的下落。
先前媒體報道稱，日本海上保安廳在宮古島北方35海里處發現正在燃燒的該漁船，但是船上人員下落不明。
據稱日本方面隨即通知台灣的有關部門此一消息。
台灣方面得知消息之後，派出在附近海域巡邏的和星艦前往搜救，而日方也以飛機和巡邏船載該海域搜尋。
來自台灣的消息說，正財利漁船上共有兩名台灣漁民和3名印尼籍的漁工，該漁船是去年12月14日自台灣的蘇澳港報關出海，據稱每次航程一般約為3周。
船上台灣漁民的親人說，正財利是一艘大約26噸多、船齡約3年的漁船，以捕撈鮪魚（即金槍魚）為主。
台灣海巡署公關科科長施義哲告訴BBC中文網，在接獲了台灣的國家搜救指揮中心的通知後，派遣2000噸級的和星艦前往搜救，預計最快會在台灣時間周日晨間5時左右抵達現場。
（撰稿/責編：威克）