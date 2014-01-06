Image caption 馬英九希望能在今年於北京舉行的亞太經合組織首腦峰會上同習近平會面

台灣駐美代表金溥聰在台北表示，美國對於馬英九想同中國領導人習近平見面一事並未表達意見。

金溥聰是在立法院接受質詢時被立委問到美國對此態度時，他稱他並未同美方觸及此一議題，美方無論是在公開或私下都沒有對此事表達意見。

馬英九日前稱其希望能在今年於北京舉行的亞太經合組織首腦峰會上同習近平會面，中方則反映冷淡。

中國國務院台辦日前就此一議題說，兩岸領導人會面是兩岸中國人的事，不需借助國際場合，這樣的說法被分析員認為北京無意讓馬英九參加今年的峰會。

美國角色

曾任馬英九政府閣員的國民黨立委江啟臣質詢時，以亞太經合組織成立時經美國努力使中港台同時加入的歷史說，馬英九想出席亞太經合組織峰會一事，美國的角色至關重要。

金溥聰回答說美國行政部門從未與他談論過此一議題，他僅同美國智庫的學者討論過，在被問到馬英九是否要求他在美國推動此事時，他則說馬英九並沒有特別的交代。

他並說他覺得美國對美中台三方議題的立場一直非常一致，美國一直在乎的是區域的和平與繁榮，凡是有助於此一目標，美國都樂觀其成。

台灣外交部長林永樂周一在立法院中則說，亞太經合組織領袖峰會才剛開始規劃，目前雖沒有規劃馬英九出席，但機會是一定有的。

軍演及軍購

在美台關係上，金溥聰在立法院提出的報告說台灣將積極爭取參加美國今年的環太平洋軍演，其爭取的則是其中的人道救難部份演習。

在被立委問到為何將台灣參加軍演時自我設限僅參加救難演習，金溥聰說他是務實。

台灣對美國軍購的阿帕契攻擊直升機在近日交機後迅即因安全問題停飛一事，也是立委質詢時的焦點之一，有立委擔心這是美國在中國壓力下出售質量不佳的武器給台灣。

金溥聰則說阿帕契被停飛不是僅針對台灣，他並比喻說這就像汽車有瑕疵而召回檢測。

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