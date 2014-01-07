中國「搖滾教父」崔健或上今年春晚

Image caption 有「中國搖滾教父」之稱得崔健在1980年代晚期以一首《一無所有》紅遍中國各地。

曾在1989年在天安門廣場為示威學生演唱的中國搖滾歌星崔健據報將在今年的央視春晚上表演。

據美聯社報道，崔健的經紀人尤尤說：「我們接到中央電視台的邀請，讓崔健在春晚上表演。」

她說，除此以外，她不能透露更多細節，因為她與央視簽署了保密協議。

美聯社就此向中央電視台外事局諮詢，對方表示不能發表任何評論。

美聯社稱，這一邀請有可能被視為對崔健的最終的政治平反，但同時也顯示出，一向以中國官方媒體老大自居的中央電視台想要扭轉春晚收視率逐年下降的頹勢。

為此，央視春晚的組織者特別邀請著名中國電影導演馮小剛出任今年春晚的總導演。

有「中國搖滾教父」之稱得崔健在1980年代晚期以一首《一無所有》紅遍中國各地。

這首歌曲表達了在毛澤東去世和正統共產主義在中國結束後進入成年的一代人的期望和憂慮。

這首歌也成為1989年聚集在天安門廣場訴求民主的示威學生的非正式國歌。

在中國政府派坦克和軍隊鎮壓這場民主示威的幾天前，崔健親赴天安門廣場，為學生演唱這首歌。

自那以後，中國政府曾拒絕為崔健發放舉辦演出會的許可，並審查他的歌詞。

2006年，英國「滾石」搖滾樂隊在上海舉辦演唱會時，崔健曾獲准與英國歌手米克·傑格同台演唱《野馬》。

崔健的經紀人尤尤說：「儘管官方對崔健演唱沒有具體的禁令，不過有時他在地方演出時會遇到一些麻煩。但隨著時間的推移，這種麻煩也越來越少了。

（編譯：尚清 責編：董樂）

讀者反饋

六四還沒有平反，六四冤魂還沒有安息，六四家屬還在維權......崔健上春晚除了被利用給中共站台外沒有絲毫正面意義，可悲。<strong>USA, </strong><br/>

崔健的經紀人尤尤說：「儘管官方隊崔健演唱沒有具體的禁令，不過有時他在地方演出時會遇到一些麻煩。但隨著時間的推移，這種麻煩也越來越少了。<strong>Jason, China</strong><br/>