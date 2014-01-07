邵逸夫爵士家中離世享年107歲

2014年1月7日

圖像加註文字， 無線電視聲明說，邵逸夫葬禮只會安排家人出席。

香港電視廣播有限公司（即香港無線電視TVB）榮譽主席邵逸夫星期二（1月7日）上午在家中離世，享年107歲。

無線電視發表聲明，對邵逸夫離世深感哀悼，並向他太太方逸華及家人，致以深切慰問。

無線電視聲明說，邵逸夫葬禮只會安排家人出席，追思會詳情將另行公布。

香港行政長官梁振英對邵逸夫離世表示哀悼，他讚揚邵逸夫大力推動演藝發展，並在香港及內地推動公益事業，十分值得尊重。

香港電台引述自由黨主席周梁淑怡說，邵逸夫對電影電視行業發展很投入，他不只是一個生意人，對創意行業的感情濃厚。

曾在香港無線任職的周梁淑怡讚揚邵逸夫在發覺人才方面獨具慧眼，對推廣香港電視業發展作出了貢獻。

生平

邵逸夫出生於1907年11月19日，原名邵仁楞，生於浙江省寧波市鎮海鎮，祖籍浙江寧波。

香港媒體說，邵逸夫一生致力發展娛樂事業，成立邵氏電影公司，出產過千部電影，其後創辦電視廣播有限公司，即香港無線電視。

多年來，邵逸夫熱心公益，捐助數以百億計款項，為中國內地和香港建設教育和醫療設施，並設立慈善基金和國際性獎項。

1974年，邵逸夫獲英國女王頒發司令勛章（CBE）。

1977年，邵逸夫獲英國女王冊封為爵士。

1990年，中國政府將中國發現的2899號行星命名為「邵逸夫星」。