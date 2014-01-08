陳光標現身美國 收購紐時計劃受阻

Image caption 陳光標在記者會上演唱了自己填詞的歌曲「中國夢」。

中國商人陳光標周二（1月7日）在美國紐約舉行記者會，宣稱正同《紐約時報》進行收購談判。

但據報道，紐約時報方面此前已回絕了陳光標會面商談的請求。

據美國媒體報道，陳光標在記者會上先演唱了一首自己填詞的歌曲「中國夢」，但演唱完後現場沒有掌聲，氣氛一度相當尷尬。

自稱「中國頭號慈善家」的陳光標接著談到了他收購紐約時報的計劃，並批評說，紐約時報在報道中國事務時應當更為真實與客觀。

此前，紐約時報曾報道過關於中共領導人的親屬聚斂巨額財富的調查。

陳光標說，此前一天他已同紐約時報進行了面談，但目前尚不方便透露具體進展。對於來自各方的質疑，陳光標表示並不在意。

陳光標還警告美國不要相信與中國存在領土爭端的日本政府。

法輪功

陳光標還向記者介紹了被嚴重毀容的一對母女陳果和郝惠君，並說，要為她們兩位承擔在美國進行整容的全部費用。

這對母女自稱曾參與2001年在天安門進行的法輪功自焚事件並嚴重燒傷，隨後曾多次出現在中國官方電視台，講述自己受了法輪功蒙騙而參加自焚。

在陳光標的紐約記者會上，這對母女展示了她們手臂和臉部的傷勢，並再次譴責了法輪功，將其稱之為邪教。

在陳光標舉行記者會的酒店外面，數十名法輪功成員舉行示威，指責這對母女是中國政府的宣傳工具。

（撰稿：沙漠/責編：蕭爾）

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讀者反饋

致陳光標先生，購買人民日報吧，爭取言論自由在中國實現，才是偉大的慈善事業。<strong>香江, Canada</strong><br/>

他裝的憨態可掬的外表..和生意人的馬甲...,絕對掩不住他中共走狗的實質....!! 你覺得他傻..好愚弄..嗎? 那正是他讓你等卸下心防的...效果達到...了!!前幾年在台也是裝傻充愣..的,玩夠了..拋出的真...的是他獨資修一個連接大陸和台灣的大橋...,讓開車走路就可 .....!! 當然了...解放台灣更容易了,不是嗎...??? 錢哪裏來...? 這次漏餡了吧....,香港一..個人(中國自老鄧當權後..,最有錢的..,所有大生意背後--不都是軍方的總參情報部門...嗎?? 可別小看...了他..呀!! 煙幕彈是收購紐時..,吸睛...(其實不是不想..:中共--老溫小習也對其恨之入骨...,巴不得讓其閉嘴...!)但殺手鐧是這兩母女...!! 未署名

若然把陳果和郝惠君母女在2001年受法輪功蒙騙參加自焚，雖終獲救但身心嚴重受創，因而譴責法輪功，將其稱之為【邪教】是有理有據。那麼，全體中國人民在1949年伊此受中國共產黨蒙騙參加相互批鬥殘害，保守估計也死逾七千萬人，因而譴責中國共產黨，將其稱之為【邪黨、邪教、恐怖組織】又是否更有理有據？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

這件事，任何一個有些頭腦的人都不會去做。陳光標被自己的成功衝昏了頭腦，成為人的笑柄。該靜下心來想想了。

<strong>AL, </strong><br/>

對於中國商人，西方媒體和記者今後不得不提高警惕了。陳光標這次明顯是在愚弄和利用西方媒體，兜售他自己和他背後勢力的邪惡目的。

默默的給毀容者整容不失是一種善舉，整容成功了再在公共媒體見面也要讓人多少尊敬一些，為什麼還沒整容之前先把可憐的毀容面孔展露給全世界，而且讓受傷的心再撒上鹽？這難道不是一種邪惡？這難道不是偽善？毀容者出來表白，難道沒有被迫和交易之嫌？

更何況，一個中國商人幫助中共暴政攻擊法輪功，難道背後沒有交易嗎？我不相信在中共體制內的陳光標會是乾淨的。最起碼這件事前前後後，他的處心積慮和蹩腳表演，不能不讓人唾棄和生疑。

中共內部正在激烈權鬥，作為一個商人這個時候出來如此赤裸表演，是為了守住過去來之不義的財富呢，還是為了獲取更大的不義之財呢？我想不透。

<strong>公孫覺, 中國</strong><br/>

陳光標的心意我可以理解，但是略顯有勇無謀，也可以說他自己也感到自己孤身對抗西方世界實在是能力不足了。他選擇收購紐時的目的是讓紐時對中國增加正面報道，客觀負面報道，這個我也能理解，比如我在意大利天天看到和中國有關的新聞就這幾類：霧霾，黑心產品，政府控制經濟佔領全球，中國黑社會和非法移民，信息封鎖，etc。我承認如果我是意大利人，從小看這些東西長大，我很難對這個國家有好感。這些報道雖然大多數都是真實事件，但是有些細節其實是錯誤的，比如今年禽流感爆發，意大利的媒體的題目是「政府封鎖消息」，但實際上我在百度一查其實說的比他們還要詳細的多，這種價值導向的例子還有很多，不過總體而言是他們的媒體在對中國定性

<strong>AAc, Italy</strong><br/>

購買《紐約時報》其實是沒有用的（賣了《紐約時報》，他再辦一個《紐約日報》，你等於白燒錢）。陳光標希望替中國找回話語權的願望值得稱道。但那是不成的。

中國要做強軟實力，第一，要有更強的硬實力說話，讓「中國崩潰論」自慚而終，讓西方人自己去思考：為什麼「獨裁」勝過了「民主」？第二，要雇用大批精通外文，並且有思想的人才，比如李世默（他在TED上的演講《兩種制度的傳說》，讓會場內幾乎所有西方人全體起立，為這篇攻擊西方政治制度，為中國政治體制辯護的演講長時間鼓掌），在外媒上登文章，引導西方人從另一個角度來思考。第三，要用西方人熟悉的方式、熟悉的語言、熟悉的思維、熟悉的理論來闡述不同的觀點。<strong> 未署名</strong><br/>

不要詆譭中國支持陳光標<strong>arron, china</strong><br/>