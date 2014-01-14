習近平：腐敗必須用猛藥解決

圖片版權 AP Image caption 習近平：要使黨的紀律真正成為帶電的高壓線

中共總書記習近平星期二（1月14日）表示，反腐敗的形勢嚴峻複雜，但是必須要用「猛藥」快速解決。

在第十八屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議上，習近平做了長篇發言，重申他過去的言論，並強調他對打擊官員腐敗問題的重視。

新華社引述習近平說「在肯定成績的同時，我們也要看到，滋生腐敗的土壤依然存在，反腐敗形勢依然嚴峻複雜，一些不正之風和腐敗問題影響惡劣、亟待解決。」

「全黨同志要深刻認識反腐敗鬥爭的長期性、複雜性、艱巨性，以猛藥去痾、重典治亂的決心，以刮骨療毒、壯士斷腕的勇氣，堅決把黨風廉政建設和反腐敗鬥爭進行到底。」

習近平自去年3月擔任國家主席後一直把反腐作為工作重點。

像其前任一樣，他警告說腐敗威脅到黨的生存。

前政治局常委周永康最近成為海外多家媒體關注的熱點人物，因為有傳聞指他因腐敗而受到調查。

但是中國當局一直未對這項傳言做出證實或否認。

帶電的高壓線

習近平在講話中還強調了遵守黨的紀律，使其「真正成為帶電的高壓線。」

他說，「民主集中制、黨內組織生活制度等黨的組織制度都非常重要，必須嚴格執行。」

「各級領導班子和領導幹部都要嚴格執行請示報告制度。要切實加強組織管理，引導黨 員、幹部正確對待組織的問題，言行一致、表裏如一，講真話，講實話，講心裏話，接受黨組織教育和監督。」

「要切實執行組織紀律，不能搞特殊、有例外，各級黨組 織要敢抓敢管，使紀律真正成為帶電的高壓線。」

（撰稿/責編：董樂）