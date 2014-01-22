報道許志永受審外國記者遭驅趕

圖片版權 Reuters Image caption 許志永的支持者在法庭外被警察帶走

中國著名異議人士許志永星期三（1月22日）在北京出庭受審，罪名是涉嫌「聚眾擾亂公共場所秩序」。法庭內部的情況固然受關注，但是，庭外發生的事件也成為了新聞。

現年40歲的許志永於去年7月被拘押，12月被正式起訴。

許志永案被認為是繼2009年「零八憲章」發起人劉曉波因「煽動顛覆國家政權罪」受審以來，中國最重要的一起對異議人士的審判。

據來自北京市第一中級法院門外的消息說，許多西方國家的外交官試圖參加旁聽，但是遭到拒絕，前往採訪庭審的記者遭到驅趕。

便衣人員

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BBC記者馬騰（Martin Patience）從現場發回的視頻報道顯示，他被警察和身穿便服的身份不明人員推離現場。

在法庭外遭到肢體接觸驅趕的外國記者還包括美國有線新聞網CNN記者麥肯齊和天空電視（Sky News）記者斯通。

CNN攝製組的攝像機在遭受驅趕的過程中受損，電視報道被屏蔽。麥肯齊說，他還遭到拘押。

此外，聚集在法庭外要求當局釋放許志永的訪民也被警察帶走。

（撰稿：躍生 責編：顧垠）

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