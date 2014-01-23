IMF：中國經濟增長率未來或降到6%

圖片版權 AFP Image caption 周四公布的最新數據顯示，中國巨大的製造業半年多以來首次出現萎縮。

國際貨幣基金組織首席經濟學家奧利維爾·布蘭查德周四（23日）表示，隨著中國政府力求平衡經濟，從投資轉向消費和服務，中國經濟增長率在未來將減緩到6%。

路透社報道說，隨著經濟增長放緩，工業產能過剩，負債累累和房價飛漲，北京領導人已承諾推進改革，以釋放新的增長動力。

報道援引奧利維爾•布蘭查德在紐約舉行的一次美國外交協會的活動上的講話說：「在中國服務領域可測量的生產率增長較低。因此，在未來中國經濟增長率會更接近於6%，而不是7.5%。」

但是，國際貨幣基金組織仍然預測中國經濟今年將會增長7.5%，2015年將會增長7.3%。

這主要是由於中國這個世界第二大經濟體向消費型經濟轉變將需要一些時間。

本周早些時候公布的數據顯示，中國去年的經濟增長率為7.7%。比市場預測的中國經濟增長率會下滑到14年最低點7.6%只差0.1個百分點。

周四公布的最新數據顯示，中國巨大的製造業半年多以來首次出現萎縮。

由匯豐銀行和數據編撰機構Marki聯合公布的數據顯示，中國1月製造業採購經理人指數（PMI）預覽值降至49.6，為去年7月以來最低水平。

若該指數高於50，表明製造業活動正在擴張；若低於50，則表明製造業活動正在萎縮。

匯豐大中華區首席經濟學家屈宏斌表示：「1月初值滑向小幅萎縮區域，主要是受內需環境趨冷影響。這暗示製造業擴張動能放緩，並且已經衝擊到了就業。」

這可能顯示出中國正在向較低增長的經濟發展模式過渡，並開始實施艱難的改革。

（編譯/責編：尚清）