習近平春節前訪問少數民族地區強調團結

圖片版權 xinhua Image caption 習近平用蒙古人傳統方式敬酒為牧民祈福

在中國傳統的春節前，中國國家主席習近平到北方的內蒙古自治區作調研訪問。他在內蒙古尊重當地民族習俗的舉動受到媒體關注。

習近平周日到達內蒙古開始訪問阿爾山市。在他在阿爾山逗留期間他訪問了74歲的貧窮林業工人郭永才的家，問寒問暖。

習近平周一從阿爾山到了錫林浩特市，訪問了當地的民眾，同人們交談，強調居住社區幫助民眾解決生活困難的重要性。

習近平隨後還參加了每年一次的那達慕的慶祝活動。他觀看了傳統的摔跤表演和草原賽馬。習近平在訪問草原蒙古牧民家庭後，離開時還用蒙語同他們說再見。

除了訪問當地人的家和參加慶祝活動，習近平還訪問了當地一個牧場飼草產業基地，了解草原農業和畜牧業的情況。

習近平在內蒙古草原還參加蒙古族傳統的「五畜祈福」儀式，在儀式中習近平用蒙古人傳統方式敬酒為牧民祈福。

習近平在呼和浩特市還在兒童福利院看望那裏的200多名孤兒、殘疾兒童。

調研結束時，習近平聽取了當地官員匯報工作，他讚揚了內蒙古經濟社會發展和民族團結進步。

（編寫：橫路；責編：尚清）