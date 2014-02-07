因應台美及兩岸新情勢 馬英九召駐美智囊回台

圖片版權 cns Image caption 馬英九倚重的智囊，台灣新聞界筆下的「金小刀」-金溥聰

金溥聰是馬英九最倚重的智囊，這位台灣新聞界筆下的「金小刀」再次出鞘，又一次成為台灣政壇焦點。

總統府周五（7日） 宣佈，駐美代表金溥聰接任國安會秘書長職務，現任秘書長袁健生將轉任總統府資政，駐美代表一職將由外交部安排資深外交官駐派。

府方人士說明，總統馬英九這項安排布局，是在追求區域和平繁榮的大目標下，因應美經貿關係、兩岸關係、與國防體制的新變化，所提出的通盤考慮。

府方人士說，台灣未來尋求加入TPP（跨太平洋伙伴協議）與RCEP（區域全面經濟伙伴關係）等區域經濟整合，更進一步強化台美安全合作，金溥聰在駐美期間與美方建立的管道，有助於推展工作。另外，為了因應中國大陸成立「國家安全委員會」，以及兩岸推動官式交流制度化後的全新形勢，也要借重金溥聰對國內情勢的深入了解與政治判斷，推動兩岸關係持續和平穩定發展。

綠營：回台救駕

由於台灣年底將舉行俗稱「七合一」的地方公職選舉，結果將影響2016年總統大選。外界臆測，金溥聰返台是為了「操盤年底地方選舉」，為選舉「救駕」。

民進黨發言人張惇涵表示，駐美代表金溥聰接任國安會秘書長，國安會的職責在於兩岸關係、國防外交事務，金溥聰過去並無相關經驗，這項人事只是為選舉做調動。

張惇涵指出，台美關係無比重要，金溥聰就任才一年多，未見重大貢獻，如今卻為了選舉而換人，無視台美關係必須長期經營的重要性。他說，總統馬英九今年元旦和春節才宣誓要拚經濟，如今卻看到只是拚選舉。

民進黨立法院黨團幹事長高志鵬表示，馬英九任命金溥聰為國安會秘書長，就是為了年底「七合一」選舉，方便掌控情資，令人感到不恥。高志鵬並且奉勸馬英九勿迷信金溥聰的不敗神話，即使金溥聰有三頭六臂也救不了低迷的民調。

民進黨立委蔡煌琅表示，金溥聰出任國安會秘書長是戰略位置的考慮，他不但可以和總統一起指揮選舉，又可以就近看管行政院，還可以接管兩岸和台美關係，更不必接受立法院質詢，逃避監督。蔡煌琅認為，金溥聰這次回台就是為了「救駕」。

對此，國民黨發言人楊偉中表示，國安會為總統決定國安有關大政方針諮詢機關，職責涵蓋國防、外交及兩岸關係等領域，金溥聰由駐美代表接任國安會秘書長，完全基於專業考慮，未來工作職掌完全無關選舉。

角色主義者

金溥聰曾說，「我是角色主義者」，在什麼位置，就做什麼事，全力以赴。府方人士強調，以金溥聰過去堅持「角色主義」的從政風格，未來在國安會工作上將會謹守黨政分際。

由於國安會的職掌與兩岸事務密切相關，一般認為，金溥聰此時返台出任國安會秘書長一職，為今年北京亞太經濟合作會議（APEC）「馬習會」鋪路的意味濃厚。

由於馬英九總統剩下2年多任期，有意在兩岸交流上留下歷史定位，台灣認為APEC是兩岸領導人進行歷史性會面的最佳場合，去年印度尼西亞巴利島APEC峰會前，馬英九即表達意願，希望能出席APEC峰會，但未能如願。後來，前副總統蕭萬長代表台灣出席APEC與大陸國家主席習近平會面，之後馬英九總統釋出訊息和意願，希望能在北京APEC實現「馬習會」。

褒貶互見

外界形容金溥聰是成功的選舉操盤手，他能精凖掌握變動，理性分析並研擬策略，攻守具佳，同時堅持角色主義。

金溥聰曾經五度幫馬英九競選操盤，其中包括兩次台北市長、一次國民黨黨主席以及兩次總統選戰，五戰皆捷。其中，2012年馬英九競選連任時，金溥聰親自督陣，出任馬英九競選總部總幹事，幫助國民黨主導競選議題，更迅速回擊民進黨發動的攻擊，最後協助馬英九贏得勝利。

身為馬英九總統最倚重的幕僚，金溥聰動見觀瞻，褒貶互見。金溥聰能精凖貫徹馬英九的意志，但也招致「影武者」、「地下總統」的譏諷，還有人繪聲繪影，拿馬、金「特殊關係」作文章。

金溥聰出生於台灣台南市，自稱出身滿族愛新覺羅氏，現年58歲，早年畢業於國立政治大學新聞系，並留學美國取得德州大學奧斯汀分校新聞研究所博士學位。

金溥聰曾任國立政治大學新聞系副教授、台北市政府新聞處處長、台北市副市長、香港中文大學、美國布魯金斯研究院訪問學者及中國國民黨秘書長。

2012年12月，金溥聰赴美就任駐美代表。當時同樣出現質疑聲浪，但毫無疑問，沒有別人比他更能真切地傳達馬英九總統的理念。

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讀者反饋

金是個極擅長於操作媒體的人，當然會欺騙國際媒體說馬政權穩定，仍可簽一中可過服貿，當然也可強行過TPP及RECP，就如同他們強行通過課綱調整及e-Tag一樣，對外都說一切搞定，但絕不說6縣反對，而不明言反對的縣市則次上次課綱調整適用期到2017年早跨過2016年，所以不用跟馬幫嗆聲就自動解決了。至於馬習會是馬想為勞而無功的八年寫一個記錄是他個人的事，給不給由中國自我裁量，與台灣無涉，而TPP及RECP跟ECFA一樣，台灣產業不調整，簽再多也枉然，而且對弱勢人民更慘，所以除馬幫外也沒有人有興趣。外媒要相信馬金的文宣還是台灣人說的誠實言，就等七合一開票時就明白了。我們也等著看氣焰囂張的金老師如何下台？<strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>

金在台灣給人的印象就是搞選舉作文宣，另外就是搞小圈圈及內鬥，出任駐美代表時就被視為外交笑話，一年就回台也不意外，至於國安會秘書長是因為他不屑面對議會，瞧不起民主制度，他的確是為七合一選舉回來的。他是個過氣的人，如果他的文宣有效，馬會一敗塗地民調直降到5%跟他過度操作媒體有關。九月政爭後，金沈寂了一段時間，最近郝連朱胡民意支持不高，馬金誤以為是他們利用媒體名嘴操作成功，又興沖沖回來想操盤七合一。事實是台灣人極度厭煩這些外省幫的自我中心言論，根本上要淘汰國民黨，所以對於外省籍政治精英全無好感所致，再加上郝連朱胡依舊在金權及中美二國尋求支持，無視選民要求，才是他們支持度不斷下滑之因。<strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>