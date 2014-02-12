杭州中院院長就兩起錯判案件道歉

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杭州中級人民法院院長星期三（2月12日）就去年被曝光的該院兩起錯判案件向當事人以及杭州人民道歉。

2013年，浙江高院重判「兩張叔侄冤案」和「蕭山五青年搶劫殺人案」，認定兩起案件均屬錯判。

杭州中院院長翁鋼糧在法院工作報告中稱，作為兩起錯判案件的一審法院，杭州中院負有不可推卸的責任，深感痛心和內疚。

2003年，張高平、張輝叔侄被控姦殺同鄉女青年王某，兩人分別被判死緩和15年徒刑。

2013年3月，浙江高院重審案件，認定張高平、張輝無罪。後兩人分別獲得110萬元賠償。

1995年，田偉東、陳建陽、王建平、朱又平、田孝平等五名蕭山青年被控劫殺出租司機，其中田偉東、陳建陽、王建平和朱又平四人被判死緩，田孝平被判無期。

2013年7月，浙江高院認定田偉東等五人搶劫殺人罪名不成立。

翁鋼糧稱，這兩起錯案給當事人及其家庭帶來無法彌補的損失，給司法公信力造成巨大衝擊。

他承諾杭州中院未來將「以萬分的努力防止萬一的錯案」。

（撰稿/責編：伊人）