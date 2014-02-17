新疆：烏什襲警案告破系恐怖襲擊

圖片版權 BBC World Service

新疆官方新聞網站星期一（2月17日）稱，新疆警方已經確認阿克蘇地區烏什縣上周發生的襲警事件系一起恐怖襲擊。

烏什警方稱，嫌疑人2月14日下午駕駛車輛，攜帶爆燃裝置，手持砍刀，襲擊了公安巡邏車輛。在事件中兩名群眾和兩名民警受傷，另有五輛執勤車輛被毀。

公安民警在處置過程中，擊斃八人，抓獲一人。報道說，三名犯罪嫌疑人在過程中自爆死亡。

天山網星期一稱，警方已經破獲烏什襲警事件，並說這是一起有組織、有預謀的暴力恐怖案件。

天山網報道還稱，警方在襲擊現場繳獲數十枚爆燃裝置及砍刀、車輛等作案工具。

天山網稱，發動襲擊的是以麥合木提江·托合提為首的13人「暴恐團伙」。

天山網稱，麥合木提江·托合提三年前開始宣揚宗教極端思想，有關團伙2013年9月起集結成立，成員除收聽觀看暴恐音頻和視頻外，還進行體能訓練。

天山網稱，該團伙成員1月以來購買作案車輛，製造爆燃裝置、砍刀，多次試爆，預謀伺機襲擊公安巡邏車輛。

有關襲擊發生後，世界維吾爾大會發言人迪里夏提曾對BBC中文網表示，維吾爾人無法承受中國的武裝挑釁和系統鎮壓政策，所謂的「恐怖襲擊」是槍殺抗爭者的政治借口。

烏什縣位於阿克蘇地區西端，西北部縣界即為中國與吉爾吉斯邊界，清朝乾隆期間曾為新疆最高級官員——總理回疆事務參贊大臣的駐地，曾數次發生重大回亂。

（撰稿/責編：伊人）

網友如有評論，請用下表：

讀者反饋

其實，誰主動、誰被動，一看傷亡數字，便可判斷。<strong>焚燒和尚傘, </strong><br/>

站在中共的角度看烏什襲警事件，這是一場【恐怖襲擊】。站在新疆民眾的角度看烏什襲警事件，這是一場【自衛還擊】。官方報稱，事件中發動襲擊者11死1被捕，被襲者僅兩名群眾和兩名民警受傷。對於被襲的傷亡數字有沒有【瞞報謊報】，以中共的行事作風與紀錄，有絕對理由是不可以採信的。<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>