拒批同性戀組織註冊 湖南民政廳成被告

圖片版權 Getty Image caption 2011年，湖北武漢一對同性伴侶舉行「婚禮」。近年來中國民間要求修改《婚姻法》的呼聲不斷增大。

湖南一位化名向小寒的男子申請註冊同性戀組織被拒絕後，狀告省民政廳，稱回復信函措辭涉嫌「侵害名譽權」，並要求撤銷拒絕註冊的回復。

長沙市開福區人民法院周三（2月19日）接受了的訴狀，將於七日內給出回復。

湖南普特律師事務所律師李建東通過電話對BBC中文網表示，民政部門作此類決定時總的原則是不違法，不損害當地傳統習俗。

他表示雖無法贊同「侵犯名譽權」的說法，但民眾對政府部門的決定有權申請行政複議。

申注遭拒

據華聲在線報道，向小寒去年秋向長沙民政局申請註冊「長沙同性戀民間組織」未獲准，遂向省民政廳申請就有關規定給出明確答覆。

民政廳回復解釋說，拒絕申注的依據是中國《婚姻法》不承認同性婚戀關係，且「同性戀與我國傳統文化和精神文明建設有悖」。

據報，向小寒認為民政廳的回復中稱同性戀有悖中國傳統文化和精神文明建設，「這種措辭侵害了我們的名譽權」。他要求後者就此書面道歉，並撤銷回復，批准成立「長沙同性戀民間組織」。

他向當地媒體指出，法律沒有明文禁止成立這類組織。

李建東律師表示，法律確實沒有明文禁止，但也沒有明文規定允許；在法律沒有明文規定的情況下，應依據約定俗成的慣例。

中國《婚姻法》第五條規定「結婚必須男女雙方完全自願」。

湖南民政廳在給向小寒的回復中將此解讀為「婚姻必須是一男一女，即《婚姻法》對同性婚戀關係是不認可的。因此，成立同性戀社會組織沒有法律基礎」。

中國目前尚沒有關於同性戀和同性婚姻的法律。

法律空白

在北京的中國社會學家李銀河多年來努力為同性戀者爭取權益。2013年2月，她再次提出同性婚姻立法的提案。她認為，同性戀者也是中國公民，他們要求結婚的訴求應當得到尊重。

中國社科院學者二十多年前就中國同性戀群體狀況所作的研究稱，同性戀從中國古代就存在且有文字記錄，但文化傳統和習俗並不認可，同性戀者不願也不敢公開承認。

1949年後，同性戀在中國被視為心理病態和流氓犯罪行為，警察可以按社會治安條例或有關刑法條文對此採取懲罰行動。2001年，中國仍把同性戀界定為心理疾病。但近十年來，這個群體爭取平等權益和反歧視的聲音不斷增強，而他們的生存環境也較以前寬鬆。

大約一年前，廣州100餘名同性戀者的家人發公開信呼籲修改婚姻法、同性婚姻合法化。他們在信中強調了中國同性戀者在財產權、領養權、繼承權和信貸權等許多方面面臨的困境，包括一方作手術需要配偶簽字時同性伴侶不被認可等。

「90後」向小寒是「湘鄂地區同志門戶網站」同愛網的創辦人之一。其新浪微博截止目前有1萬多名粉絲。

華聲在線報道稱湖南省民政廳工作人員表示已得知被訴，稍後將做正式回應。

（撰稿：郱書 責編：尚清）

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讀者反饋

這位90後的年青人狀告省民政廳，勇氣可嘉。然而，生活在這個崛起大國多年的他，難道不知道中國的法院是中國共產黨開的嗎？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>