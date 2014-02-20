四川富豪被指涉黑殺人犯罪並政商勾結

圖片版權 CNS Image caption 因為劉漢在當地政界影響力極大，被人稱為「第二組織部長」。

被指為政商勾結的四川富豪劉漢被控組織黑社會犯罪以及故意殺人罪。因為劉漢在當地政界影響力極大，被人稱為「第二組織部長」。

四川最大的民營企業漢龍集團董事局主席、上市公司金路集團董事長劉漢去年3月被逮捕，目前劉漢同他的弟弟劉維（又名劉勇）同案被起訴。報道說，他們長達20多年的涉黑團伙犯罪和政商勾結的罪案真相逐步被揭露。

四川3名政法幹部也同他們一起被起訴。他們是原德陽市公安局刑警支隊政委劉學軍、原德陽市公安局裝備財務處處長呂斌和原什邡市人民檢察院副檢察長劉忠偉。

根據檢察機關的通報，原四川漢龍集團董事局主席劉漢、劉維（曾用名劉勇）等36人被控組織、領導、參加黑社會性質組織以及故意殺人、故意傷害、非法經營和包庇、縱容黑社會性質組織等21項罪名。

新華社報道將他們兄弟二人所領導的黑社會組織稱為「特大涉黑犯罪集團」。

一年前立案

劉漢在2012美國「福布斯」雜誌的中國富人排行榜上名列第148位，據估計他擁有多達8.55億美元的財富。

在去年三月「億萬富豪劉漢神秘失蹤？」受到公眾關注，隨後公安部聲明說，潛逃多年的公安部A級通緝令通緝的重大殺人犯罪嫌疑人劉勇已被公安機關抓獲，其兄劉漢也涉案接受調查。

湖北鹹寧市檢察院提出的起訴書指，劉漢等人曾「故意殺人5起致6人死亡、故意傷害2起致2人死亡、非法拘禁1起致1人死亡」。

新華社報道稱，劉漢以及劉維兩兄弟和另外34人被控「大肆進行違法犯罪活動，攫取巨額經濟利益，稱霸一方，在四川省廣漢、綿陽、什邡等地及部分行業內，形成非法控制和重大影響，嚴重破壞社會治安、經濟和社會生活秩序」。

報道說，在公安部指揮北京、四川和湖北的警方聯手偵破的努力下，具有廣泛影響的劉漢特大黑社會勢力才被取締。

周永康之子

劉漢在發展黑社會勢力攫取巨大商業利益的同時，也廣泛結交官員。報道說，同案人員供訴說，「劉漢在結交官員上很大方，肯花錢，而且還投其所好。」

報道說，近年來劉漢的關係網隨同經濟實力一起擴充，從最早起家的廣漢、德陽，輻射到綿陽、成都，乃至北京。劉漢當了省政協常委後，進一步方便了他結交高級官員。

據說在四川省內外，許多人都知道劉漢是「有大背景、大靠山」的人物。劉漢甚至能夠左右當地官員的人事安排。四川有官員說，因為劉漢在政界的能量極大，他被稱為「第二組織部長」。

財新網報道說，劉漢是周永康之子周濱在四川的生意伙伴並且有投資往來。報道說劉漢曾高價從周濱手中收購旅遊資產，周濱亦曾幫助劉漢代持電力公司股權。周濱以其深厚的背景涉足水利、石油等多個領域。

李崇禧案

21世紀經濟報道說，劉漢案件可能牽扯到目前正在接受調查的四川省政協主席、原四川省委副書記、紀委書記李崇禧。

去年底中共中央紀委監察部宣佈李崇禧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查。

21世紀經濟報道記者說，李崇禧被舉報的原因是他為自己當選省政協主席進行「拉票」以及他在擔任省委副書記、省紀委書記時兼任「四川省整頓和規範礦產資源開發秩序工作領導小組」組長時涉嫌非法牟利。

中國多家財經媒體報道都推測李崇禧被調查與劉漢案件有牽涉。

（編寫：橫路；責編：尚清）

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讀者反饋

劉漢只是一個政治鬥爭的犧牲品，只怪他運氣不佳，跟著的人垮台了。在大陸劉漢之流到處都是。最大的黑社會組織其實就是共產黨。

<strong>看新聞, 大陸</strong><br/>