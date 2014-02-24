中國發佈2013經濟和社會統計數據

圖片版權 Reuters Image caption 中國經濟增長率雖然仍高於很多其他國家，但已不復以往輝煌

中國國家統計局星期一（2月24日）發佈《2013年國民經濟和社會發展統計公報》，稱中國經濟社會2013年穩中有進。

根據公報，2013年中國國內生產總值（GDP） 近56.9億元，同比增長7.7%。

中國2013年度通脹為2.6%，其中食品價格上漲4.7%。

統計顯示，截止2013年底，中國國家外匯儲備總額為3.8萬億美元，比2012年底增加超過5000億美元。

數據還顯示，2013年全年人民幣升值幅度達到3.1%，人民幣兌美元的匯率在2013年底為1美元兌6.0969元人民幣。

公報稱，2013年中國對外貿易總額為25.8萬億元人民幣，同比增長7.6%。全年貿易順差達到1.6萬億元人民幣。

人口

《2013年國民經濟和社會發展統計公報》稱，中國大陸地區2013年底總人口數為13.6億人，其中城鎮人口比例接近54%。

數據顯示，中國16歲以下青少年佔總人口數的17.5%，60歲以上長者比例佔14.9%。

另外，中國在2013年底全國有7.7億就業人員，其中包括2.7億農民工。中國城鎮就業人員超過3.8億人，年底的城鎮登記失業率則達到4.05%，略低於2012年底水平。

統計稱，截止2013年底，中國有近12.3億移動電話用戶，其中3G用戶超過4億。另外中國網民人數達到6.2億，其中手機上網人數達5億。

社會

《統計公報》稱，2013年中國國內遊客達32.6億人次，同比增長 10.3%，但無論是來自港澳台還是來自外國的入境遊客均有明顯下降。

此前國際旅遊業界曾警告說，中國日益惡化的環境問題已經令不少旅遊者卻步。

不過數據也顯示，越來越多的中國人出境旅遊，中國人2013年出境9819萬人次，增長18.0%。其中因私出境9197萬人次，增長19.3%。

《統計公報》還提及，中國2013年共有近7萬人死於各類生產安全事故。

雖然公報沒有專門給出煤礦死亡人數，但根據公報中的煤礦總產量和百萬噸死亡人數推算，2013年中國約有1060人死於煤礦生產安全事故。

（撰稿/責編：伊人）