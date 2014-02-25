APEC財長會從香港移北京 引發質疑

Image caption 香港特區政府：對改變會議地點，外界無需作過多的聯想。

中國宣佈，原定今年9月中旬在香港舉行的APEC財長會議，地點改為北京。

會議的時間也從9月10日至12日改為九月下旬。

中國政府解釋說，是為了便利會務安排，所以做出更改，但是這個解釋受到質疑。

香港的學者質疑香港以前就有承辦大型國際活動的經驗，不能主辦這次財長會議會影響香港的形像。

香港電台報道說，香港中文大學講師蔡子強認為，此一決定可能與香港的「佔領中環行動有關」。

也有媒體質疑，最近香港發生針對中國遊客的示威行動，可能導致北京做出了如此的決定。

「佔領中環」的組織者在其臉書Facebook網頁說「中央突然取消在港舉辦APEC會議，可能是想避免佔中運動或其他抗爭行動在會議期間發生，成為國際新聞焦點，而引發相關的國際壓力。」

聲明並稱「由此可見，中央甚有可能打算給港人一個不符合國際標凖的普選，同時已為應付和平佔中運動作凖備。」

香港政府財經事務與庫務局局長陳家強則解釋說，中國中央政府改時間和改地點的決定，「純粹基於統籌和時間考慮」，「外界不需要過分揣測原因」。

他說，財長會議也是APEC會議的一部分，並稱北京已經解釋其他的會議也會有改動，因此財長會議改在北京舉行「方便銜接」。

除了表示尊重中央的決定，陳子強也強調，香港有舉辦國際會議的經驗，並且作為國際金融中心，不需要擔心受到影響。

（撰稿：威克，責編：李莉）