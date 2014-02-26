香港多個團體關注《明報》前主編遇襲

圖片版權 BBC World Service Image caption 劉進圖身中三刀受傷送院，情況危殆

香港多個傳媒工會和團體發表聯合聲明，強烈譴責對《明報》前主編劉進圖的襲擊，同時認為這起攻擊事件是對香港新聞和言論自由的挑釁。

參與發表聲明的團體包括《明報》員工關注組，香港記者協會，香港攝影記者協會，獨立評論人協會，壹傳媒工會，香港電台節目製作人員工會，明報舊生會，國際記者聯會和大專新聞教育工作者聯席。

聲明表示，兇徒在公眾地方行兇，視法律如無物，挑戰香港的治安和法治。

聯合聲明還表示，香港是法治社會，不容許暴力襲擊肆虐。

劉進圖星期三（2月26日）上午10點在香港西灣河遇襲，身中數刀受傷送院，情況嚴重。

香港警方發言人說，警方高度重視該案，將全力調查，警方不排除任何動機。

他並呼籲公眾就案件提供線索。

警方早些時候表示，此案有兩名涉案人士。

香港特首梁振英發表聲明稱，「對此暴行感到非常憤慨，並強烈譴責」。

他說：「香港是法治社會，我們絕不容忍這類暴力事件發生，警方會作出全面調查。我呼籲能夠就此案提供線索的人士盡快與警方聯絡，將兇手繩之以法。」

梁振英還到醫院探望了劉進圖。

據《明報》消息，香港新聞行政人員協會主席趙應春到醫院了解了情況。他說，劉進圖肺部和腳受重傷，肺部手術已經完成，「沒有實時生命危險」。

不久前，香港《明報》宣佈原總編劉進圖調任他職，事件引發包括明報部分員工的質疑和反對，擔憂香港新聞自由受到衝擊。

（撰稿：董樂 責編：李莉）

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讀者反饋

這是針對香港新聞自由, 言論自由的恐怖活動! 香港人絕不會退縮!強烈要求香港警方盡快將兇徒輯拿歸案!<strong>香港仔, 香港</strong><br/>

《明報》前主編劉進圖遇襲，除該令港人清楚明白傳媒工作者面對強權的【風險】與【新聞自由】的可貴外，更驚覺人人都應擁有【免於恐懼的自由】的迫切。從今以後，我們會被嚇怕嗎？我們會退縮嗎？我們會緘默嗎？我們會忍耐嗎？此刻，正是【退一步已無死所】，怎能不【拔劍而起】？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>