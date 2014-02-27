兩會力求平民化 不沏茶改喝實名礦泉水

圖片版權 AFP Image caption 有網友認為兩會應該公布開支，自覺地接受群眾的監督。

下月即將召開的人大政協兩會將首次推行礦泉水「實名制」，不再提供沏茶服務，力求務實走平民化路線。

據中國媒體報道，在今年的全國兩會上，政協委員們將會拿到「實名制」的礦泉水，以往那種喝了幾口找不到主的礦泉水只能被遺憾丟棄的情況將從此絕跡。

不再提供沏茶服務

《京華時報》報道說，兩會駐地北京國際飯店一位負責人表示，在今年的全國兩會上，服務員們將不再為委員們提供「沏茶倒水」的服務，代之為給每名委員提供一瓶礦泉水。

以往散會後留下沒喝完的礦泉水只能被扔掉，存在浪費的問題，有關部門今年要求全國兩會的駐地飯店服務員，應為委員們提供貼有委員名字的礦泉水。

這樣即使上午會後礦泉水沒有喝完，下午開會時這些實名的礦泉水仍能被主人成功認領。

這位負責人同時透露，委員們只有喝光自己的礦泉水，飯店服務員才會為其提供第二瓶礦泉水。

平民小吃

在用餐方面，今年北京國際飯店也嚴格落實國家有關的會議費標凖，高檔菜難覓蹤影，大眾菜成為絕對主角。

另外西式餐點基本退出舞台，代之為更具有地方特色的菜式，例如西安羊肉泡饃和部分北京小吃，都將登上委員們的餐桌。

此外，服務員不再為委員逐一提供文具，而代之為每組提供公共文具。

（撰稿：友義 責編：尚清）