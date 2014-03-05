英媒：烏克蘭事變或促使俄中聯手抗美

圖片版權 RIA Novosti Image caption 中國和俄羅斯都受到來自美國和西方的戰略壓力，因此自然會發展某種新的非正式的聯盟關係來平衡外部挑戰（圖圖為俄中聯合軍演）。

中國對烏克蘭事變的反應，其長期影響可能會比美國和歐盟的反應更重要。中國在此次事件中做出一貫的低調反應，但是中國領導人沒有聲張地對俄羅斯干涉給與支持，拒絕了歐盟和美國要孤立俄羅斯的要求。

中國的報紙批評西方反對俄羅斯在烏克蘭維持影響是陷入「冷戰思維」不能自拔。

克里姆林宮透露，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平已經電話討論過烏克蘭危機，他們的立場十分接近。中國的看法沒有被透露，但是沒有理由不相信俄羅斯方面的說法。

恐懼西方

俄羅斯和中國都十分重視對美關係，因為美國是在世界政治和經濟中具有主宰地位的大國。儘管美國過勢相對衰微，但它仍然是一個能夠向全球投射軍力的超級大國，而且其盟友遍布世界各地。

俄美關係同中美關係一樣，既有競爭也有合作，雙方都對美國干涉以及美國遍布歐亞的聯盟心存恐懼。俄羅斯擔心美國和歐盟繼續擴大單一市場，擔心北約逼近俄羅斯西部邊界，不承認俄羅斯在前蘇聯加盟共和國的特殊利益範圍。

歐美精英厭俄

歐美精英階層存在對俄羅斯的不信任使西方同俄羅斯關係複雜化，使西方精英傾向於對俄羅斯利益採取針鋒相對的政策，而非妥協包容。這點中國也十分清楚。

中國和俄羅斯一樣，也擔心在亞洲受到美國及其東亞盟友的包圍。中國領導人奉行和平崛起的策略，力求成為經濟、外交和軍事大國的同時又能保持進入美國市場、避免同美國展開軍備競賽引發新的冷戰。

當然中國經濟實力和軍力上升，發展遠洋海軍已經增加了與東海和南海鄰國的主權爭端，其中包括中國設立防空識別區造成分歧和緊張。

中國除了同日本在釣魚島的主權紛爭有可能導致衝突外，發展遠洋海軍會遇到美國太平洋艦隊的阻遏，另外在南部還存在與印度沒有解決的領土爭端。中國來自中東、非洲和澳大利亞的油氣資源供應線都處於美國海軍的控制之下。

在此情況下，中國和俄羅斯兩個難以成為美國盟友的國家，面對各自的外交相對孤立，自然會發展某種新的非正式的聯盟關係來平衡來自美國的壓力。

中國和俄羅斯在國際共運歷史上一度有競爭和對抗，美國利用中俄裂痕施展國際平衡策略，形成了中美蘇三角格局。均勢外交的特點是，盟友形成不是因為互相喜歡，而是互相利用。

在目前的情況下，俄羅斯對中國形成威脅的能力大大減少，中俄關係趨於平等，或許北京在雙邊關係中的分量更大一些。在這種情況下，中俄找到了許多共同點。

天然氣合作

俄羅斯需要將其天然氣出口市場多元化，避免過分依賴歐盟。而中國則需要多渠道進口天然氣和石油，改善能源安全狀況。

烏克蘭發生危機後，歐美會努力減少對俄羅斯的天然氣依賴。這種時候，俄羅斯的天然氣公司就會在亞洲尋找潛在市場加強自己的地位。

中國希望建立陸地輸油管道，形成對港口進口液化天然氣渠道的補充。中俄已經就天然氣供應問題進行了十多年的談判。到去年底，雙方已經接近達成協議。

當然烏克蘭的變局說明，中俄天然氣協議的意義不僅是以更廉價的方式取得能源。中俄或許會在此情況下採取更多的靈活變通，達成天然氣供應協議。

此外，中俄雙方還在一系列問題上持有相同的觀點，包括反對西方在敘利亞進行干涉，雙方都對西方試圖鼓動「顏色革命」傳播民主極其反感。

因此如果在今後數月或數年內看到俄羅斯同中國達成某種新的「和諧共識」，就沒有什麼好奇怪的了。

（編寫：橫路；責編：路西）

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讀者反饋

不論從歷史往績或意識形態去研判，美國是中俄的共同頭號假想敵甚至是敵人是沒有異議的。又不論從歷史往績或意識形態去剖析，沒有蘇俄，哪有中共？蘇俄是中共的老祖宗確是不容否認的事實。中俄既屬同聲同氣，自不然對烏克蘭事變有著同一樣的觀點與取態，藉此機會聯手抗美不正是自然不過的事嗎？中共往往喜歡把【勾結外國勢力】這頂帽子往別人的頭上戴，反觀自己一路走來，又【何嘗不是】？大家齊齊來【盡情勾結】吧，孫中山當年如果沒去勾結國內外的勢力，推翻滿清帝制的革命會成功嗎？沒有勾結，哪來團結？沒有團結，哪來力量？沒有力量，哪來.........，【你懂的】！

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

西方國家為了自已陣營掠奪其他國家的資源與利益，到處給其他國家造成動亂，扶植傀儡政權侵吞當地資源. 從伊拉克，阿富汗和利比亞，哪個國家威脅到美國和北約了？無非是為了不可告人的目的.支持俄羅斯和中國強硬對抗美國及其盟友，世界也需要民主而不能讓美國與北約獨裁.

<strong>西方民運人士, 美國</strong><br/>