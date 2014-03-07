美國會領袖見達賴 中國表達不滿和反對

圖片版權 Getty Image caption 達賴喇嘛在美國參議院主持了復會祈禱儀式。

流亡西藏精神領袖達賴喇嘛與美國國會領袖會面，中國對此表達強烈不滿和堅決反對。

中國外交部發言人秦剛表示，中國對美國國會領導人及少數議員會見達賴表示強烈不滿和堅決反對。中方已向美方提出了嚴正交涉。

「我想再次指出，西藏是中國領土神聖不可分割的一部分，西藏事務純屬中國內政。達賴幾十年來的言行表明，他是一個打著宗教旗號、長期從事分裂中國活動的政治流亡者。」

「中方敦促美國國會恪守美方作出的承認西藏是中國一部分、不支持「藏獨」的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政，停止縱容和支持「藏獨」勢力的反華分裂活動。」

在美活動

達賴喇嘛周四（3月6日）在美國參議院主持了復會祈禱儀式，上個月還在白宮與美國總統奧巴馬會面，引起北京政府強烈抗議。

達賴喇嘛稱呼美國是「民主的擁護者」，並呼籲美國展現自信。

達賴在與國會領袖會面時表示，他的主要目的之一是維護西藏的文化。

奧巴馬在與達賴會面之後發表聲明，呼籲保障西藏人權。

（編譯：友義 責編：尚清）