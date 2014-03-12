馬航首次披露失聯航班最後通話內容

圖片版權 AFP Image caption 在麗都飯店聽取通報的包括維族畫家買買提江的家人

馬來西亞航空公司星期三（3月12日）首次披露了失蹤的MH370航班和地面最後一次通話的內容。

馬來西亞政府官員和馬航代表星期三上午在北京麗都飯店會見失蹤航班乘客家屬時受到了有關飛機和塔台最後一次通話內容的詢問。

馬航代表回答說，失聯發生在馬航將管制交接給胡志明市管轄區域。

最後一次通話內容是：塔台說，「已把你們交接給胡志明市管轄區。」MH370航班回答說，「好的，收到。」

數分鐘後，航班消失。

BBC記者沙磊從北京麗都飯店發回的報道說，搜尋行動已經進入第五天，聽取馬航代表通報情況的大約300名失蹤航班乘客家人仍然在焦急地等待。

他形容有關MH370同塔台最後通話內容的信息是這次情況通報中披露的一項令人震動的細節。

嚴重違規

與此同時，有關MH370副駕駛法裏克·阿布·哈米德曾在2011年的一次飛行中允許兩名女性乘客進入駕駛艙的消息引起廣泛關注。

一位名叫Jonti Roos的南非籍婦女對媒體說，哈米德和另一位駕駛員曾在2011年12月從泰國普吉飛往吉隆坡的一次飛行途中邀請她和一位女伴進入駕駛艙。

馬來西亞航空公司發表聲明說，他們對這一消息感到震驚，並會非常嚴肅的對待這一事件。

但是聲明表示，馬航還沒有確認涉及這一事件的有關照片和錄像，由於馬航目前正處在一場危機之中，暫時不希望分散注意力。

（編譯：躍生 責編：董樂）