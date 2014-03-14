台灣空軍少校涉共諜案被起訴

圖片版權 CNA Image caption 台灣空軍共有6架E-2K鷹眼早期預警機

台灣報道說，一名空軍少校和一名卡拉OK店老闆因為洩露軍事機密而被起訴。

台灣《自由時報》報道，屏東空軍439聯隊少校戰資官郝志雄涉嫌將E-2K空中預警機等機密，經由卡拉OK店老闆萬宗琳交付給中國，兩人收受上百萬元新台幣報酬。

報道說，萬宗琳在屏東空軍基地附近經營卡拉OK店，受到逃往中國的王姓通緝犯的委托，為中國軍方搜集軍事機密。

萬宗琳見有利可圖，於是游說經常出入卡拉OK店的少校戰資官郝志雄提供機密。

郝志雄投資失利債台高築，於是同意提供軍情。

從2010年起至去年6月，郝志雄一共提供4次機密資料，第一次由萬宗琳親自到上海交付給王姓通緝犯，其餘3次都是交給王某指定的中間人帶到中國。

台灣國防部沒有表示遭到洩露的軍事機密情報是屬於哪種類型的內容。

台灣國防部發言人羅紹和表示，國防部保防安全部門在獲報郝姓少校涉嫌洩密案後，立即配合檢調單位偵查，同步採取損害管控措施。

郝志雄被捕後，在悔過書寫下「沒了一項工作正常、具發展空間的神聖職業」，而悔過書內容更被國防部拿來當「教材」，警惕軍人要效忠國家。

（撰稿：友義 責編：李莉）