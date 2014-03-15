曹順利不治死亡 美國表「深感不安」

圖片版權 Reuters Image caption 曹順利的律師說，她在被監禁期間沒有獲得醫療照顧。

美國國務院就被中國關押的維權人士曹順利在北京一家醫院裏不治死亡的消息發表聲明。

美國國務院發言人帕薩基周六（3月15日）表示，美國對曹順利病逝的消息「深感不安」，並對她的家人表示哀悼。

聲明說，「美國已經多次向中國當局對曹順利的關押，和她的健康惡化問題表達關切。」

「我們將繼續關注中國的人權問題，並將繼續敦促中國當局保障所有中國公民享有中國在國際人權的承諾下，應當享有的保護和自由。」

沒有醫療照顧

曹順利的律師說，她在被關押期間得不到醫療照顧。

人權觀察組織說，儘管曹順利在被關押數個月期間健康惡化，但是一直到上個月她才被送入醫院治療。

曹順利在去年9月14日於北京首都機場凖備出境前往日內瓦的時候，被中國警察帶走。

外界經過一個月的「毫無音訊」，才知道曹順利當天就被送進北京朝陽區看守所拘押，罪名是「非法集會」。

同年10月21日，曹順利的罪名被改為「尋釁滋事」，被當局逮捕。

（編譯/責編：友義）