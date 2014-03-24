習近平海牙會晤朴槿惠談朝核問題

圖片版權 Reuters Image caption 習近平和朴槿惠共同呼籲朝鮮放棄核項目

中國國家主席習近平訪問荷蘭期間會晤韓國總統朴槿惠，兩人重申實現朝鮮半島無核化的立場。

習近平與朴槿惠在荷蘭當地時間星期日（3月23日）下午於海牙進行會晤。

兩人在會晤期間共同呼籲朝鮮放棄核武器項目，並同意中韓兩國將在實現朝鮮半島無核化的目標方面加強合作和協調。

韓聯社報道稱，朴槿惠明確表示韓國不能接受朝鮮所謂「經濟發展和核開發並行路線」。

她指出，韓朝之間的對話大門依然敞開，但只有在朝鮮無核化進程取得進展的前提下，韓國才會與朝鮮進行對話。

韓聯社稱習近平表示中國也反對朝鮮擁有核武器，同時中國正切實履行聯合國安理會有關朝鮮核問題決議。

習近平還說，中國與朝鮮在朝核問題上有意見分歧，中國正在努力說服朝鮮放棄核項目。

韓聯社稱，習近平和朴槿惠還討論了朝鮮半島局勢、朝鮮人權問題以及韓國與中國雙邊關係以及兩國自由貿易協定等話題。

（撰稿/責編：伊人）