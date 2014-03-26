四川邛崍灌溉水庫漂浮大量死豬

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據中國媒體報道，四川省邛崍市一灌溉水庫近年來每月漂浮大量死豬，村民擔憂生活水源被污染。

報道引述水庫的兩位承包人說，從今年春天開始，水庫中的死豬越來越多，有時一次能撈幾百斤。

承包人說，他們在去年與邛崍市水務局簽定協議，負責打撈水庫裏的死豬，水務局則每月付給兩人2400元。

當地村民表示，往年沒有死豬時，庫區周圍一派農家風光，是不少遊客周末休閒遊玩的好去處。

可現在，死豬腐臭味時常飄向岸邊，不僅讓旅遊業蒙受損失，而且令村民擔心生活水源可能遭污染的庫水污染。

生豬養殖

邛崍市寶林鎮附近這座水庫是包括玉溪河在內的三條河流在成都的終點，而在這三條水域的邊上，至少有逾30萬的生豬養殖戶。

其中，邛崍的生豬養殖戶超過10萬，是成都最大的生豬養殖基地。這樣的地理位置，讓水庫成為了死豬屍體在水域中漂流的終點。

《華西都市報》引述當地養殖戶說，河中腐屍主要是體重低於20公斤的豬崽，有些不願承擔無害化處理費用的養殖農戶就在夜間將豬崽扔進河中，並隨著河流最終匯入水庫。

據悉，體重低於20公斤的豬崽是不能上保險的，也無法享受到政府無害化處理的補貼。

邛崍農村發展局官員表示，目前已將體重低於20公斤豬崽進行無害化處理的問題提上議事日程，但由於各地政策不盡相同，尚無法杜絕死豬漂入水庫的源頭。

中國各地的江河中多次出現大批飄浮死豬的事件。今年3月中旬，贛江南昌段發現一百多頭漂浮死豬事件，但南昌市政府回應稱死豬不影響當地自來水水質。

2013年3月初到3月20日，黃浦江上海松江段的河水中陸續打撈起一萬多頭死豬。

上海官方調查的結果是，黃浦江死豬來自上游的浙江省嘉興，由於當時天氣反常寒冷，許多養豬戶家中凍死的豬隻太多，無法處理，於是扔進河中。

（撰稿：蕭爾 責編：伊人）