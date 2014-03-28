中國譴責安倍克里米亞言論抹黑中國

圖片版權 AP Image caption 安倍晉三警告克里米亞發生的事在亞洲可能發生。

日本首相安倍晉三天前在荷蘭海牙舉行的七國集團首腦會面時批評中國試圖以武力改變東海及南海現狀。對此，中國外交部指責日本意圖在國際上混淆視聽，抹黑中國。

安倍晉三在峰會上稱，俄羅斯吞併克里米亞一例，警告克里米亞發生的事情在亞洲也可能發生，點名指中國在東海和南海試圖以實力改變現狀，採取挑釁行動。

相關的言論引起中國不滿。中國外交部發言人洪磊周五（28日）指出，日本領導人一方面假惺惺地表示要改善中日關係，另一方面在國際上四處說中國壞話。

他說，：「這次安倍的言論再次暴露虛偽面目，妄圖在國際上混淆視聽、抹黑中國，但這蒙蔽不了國際社會。」

洪磊稱，在歷史上是日本非法竊取中國的釣魚島，兩年前是日本打破擱置爭議的現狀。中方在東海、南海領土爭端問題上的立場是一貫和明確的，中方維護國家領土主權的意志堅定不移，而且一貫致力於通過對話磋商管控和解決有關問題。

就安倍的言論，日本有分析指安倍向國際社會控訴中國「侵犯」釣魚島。

中國的評論則認為安倍將釣魚島比作克里米亞很荒謬，日本不少官員近期發出同類論調，目的是希望借西方輿論譴責俄羅斯的同時，移花接木地把輿論焦點轉移到中國身上。

（撰稿：陳志芬 責編：尚清）