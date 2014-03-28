習近平：中國對日本二戰暴行記憶猶新

圖片版權 Getty Image caption 這是習近平去年出任國家主席以來首次訪德。

正在德國訪問的中國國家主席習近平周五（28日）在柏林與德國總理默克爾舉行聯合記者會，談及中日關係、南中國海以及烏克蘭危機。

習近平回憶日本在二戰時期對中國南京的侵略行徑，並說這樣的暴行對中國人民來說仍然「記憶猶新」。

習近平還借用中國一句古訓「己所不欲勿施於人」來形容中國的和平崛起，他說：「中國需要和平就如同人類需要空氣，植物需要水。」

在談到南中國海問題時，習近平說，中國不想在南中國海「尋找麻煩」，但決心捍衛中國在那裏的利益。

他說：「在南中國海問題上，我們自己不會調挑起麻煩，但我們不懼怕別人挑起的麻煩。」

「如果涉及到我們的主權與領土完整，我們將堅決捍衛我們的利益。」

中國聲稱對南中國海擁有全部主權，菲律賓、越南、文萊和馬來西亞以及台灣也聲稱對南中國海擁有部分主權。

烏克蘭危機

在談及烏克蘭問題時，習近平稱中國在烏克蘭危機上不選邊站隊，北京對烏克蘭沒有私利。

習近平表示，在烏克蘭問題上中國既不會與西方，也不會與俄國站在一起。

他說：「中國在烏克蘭問題上不存在任何私利。所有相關各方都應該為這場衝突尋找政治和外交解決辦法。」

中國政府一直對烏克蘭危機採取謹慎的態度，既不想鼓勵其盟友俄國，也不想對克里米亞脫烏入俄的全民公投說長論短。因為他們擔心這有可能為像西藏這樣的中國自己的動蕩地區開一個先例。

中國曾暗示理解俄國的立場，說烏克蘭危機「有其歷史原因」。中國官方媒體也對莫斯科表示同情。

但中國也表示，他們想與烏克蘭發展「友好合作」關係。

中國外交部本周說，北京將在國際社會對烏克蘭提供財政援助方面起到「建設性作用」，但並沒有說北京是否會直接參與。

除了以上話題，在記者會上，德國總理默克爾還談及了人權問題。

她說，她在與習近平舉行的首腦會談中明確指出「廣泛地和自由地發表意見是推動社會創造力的一個非常重要的因素。」

但習近平對此並沒有做出任何回應。

(編譯/責編：尚清)