茂名警方促涉嫌打砸反PX示威者自首

圖片版權 UGC Image caption 示威者在茂名市街頭舉行抗議 (微博網友提供照片）。

廣東省茂名市警方發出聲明，呼籲在反對興建芬烴（PX）項目抗議事件中，故意實施打、砸公共設施等違法犯罪行為者，立即向警方自首。

警方聲明說，「少數不法分子」借茂名市宣傳芬烴項目之機，「在市區故意實施打、砸等違法犯罪行為」，「上述行為已嚴重違反國家法律，嚴重擾亂社會秩序」。

茂名警方表示，將依法嚴肅追究違法犯罪人員法律責任，堅決維護社會穩定，警方「敦促違法犯罪人員主動到公安機關投案自首，接受處理」。

聲明還呼籲民眾積極舉報各類違法犯罪活動線索，並公布了舉報電話。

茂名市3月30 日發生反對興建PX項目抗議示威，公安與示威者之間爆發嚴重暴力衝突。

在「微博」上出現的圖片顯示，大批示威者在茂名市街頭遊行抗議，被掀翻的汽車起火燃燒，有示威者滿身鮮血躺在路上。另一些圖片顯示，武警列陣應對。

在衝突發生後，廣東省茂名當局聲稱，如絕大多數群眾反對興建芳烴（PX）項目，茂名政府部門決不會違背民意進行決策。

茂名市政府說，PX項目仍處於普及知識階段，上馬與否需聽取民意。

芳烴是可以用來生產化學纖維和塑料瓶的產品，據信計劃在茂名興建的這家工廠將由當地政府和中國最大的國有煉油企業中石化聯合經營。

（撰稿：蕭爾 責編：伊人）