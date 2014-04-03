圖片版權 AP Image caption 分析稱此等集體效忠事件極為罕見。

中國解放軍機關報《解放軍報》刊出多名軍中高層以闡釋「中國夢」和「強軍夢」為主題的文章，分析認為這是各將領在谷俊山被起訴後向習近平表態效忠。

《解放軍報》星期三（4月2日）跨版刊登了包括空軍司令員馬曉天與七大軍區司令在內 18名將領的文章，星期四（3日）再於頭版刊登 評論，要求軍人「保持艱苦樸素廉潔奉公道德情操」。

新華社此前報道，原解放軍總後勤部副部長谷俊山涉嫌貪污、受賄、挪用公款、濫用職權犯罪，軍事檢察院於星期一（3月31日）向軍事法院提起公訴。

香港與台灣報章認為這次大規模集體表態效忠中國最高領導人的舉動十分罕見，可能與北京加強整肅軍隊有關。

親北京的香港《大公報》稱，這18篇文章是3月24至29日期間於北京舉行的「第二期全軍高級幹部學習貫徹習主席系列重要講話精神研討班」上，各位將領的發言稿。

香港《明報》引述解放軍防化學院前副院長徐光裕少將說，這是自從鄧小平1970年代末期復出以來，近30多年來從未發生過的事情。

徐光裕說，這次表態除了與中共中央軍委巡視組最近在軍內的反貪腐調查有關外，也可能與解放軍行將裁員以及軍中展開的全面深化改革所遇上的重重困難有關。

台灣《中國時報》以「史無前例」來形容這次集體表態，並且認為在習近平查辦谷俊山後，解放軍發出全軍擁護之聲，顯示習近平的軍權已獲得進一步鞏固，為習近平日後推動國防與軍隊編製改革鋪平道路。

目前軍方檢察機關和法院並未披露谷俊山涉貪款額規模等信息，但普遍分析認為，谷俊山如果被判有罪，他將是自2006年原海軍副司令王守業因貪污1.6億元人民幣被判處無期徒刑以來，中國軍方最大的腐敗案件。

（撰稿：葉靖斯 責編：伊人）

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讀者反饋

中國《解放軍報》同日刊登18名高層將領文章【表態效忠】習近平，【表象】是各將領在谷俊山(解放軍總後勤部副部長)被起訴後向習近平表態效忠，要留意的反而是這18個高層將領的【聯合行動】。看來，這麼難得一見的【一致】行動，是否表示解放軍【已動起來】了？中國未來的命運，是天堂是地獄，將必繫於【人民子弟兵】之一念！

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>