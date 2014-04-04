美國以克里米亞警告中國引起廣泛關注

圖片版權 AP Image caption 美國警告中國不要懷疑美國協助盟國防務的決心。

美國警告中國不要仿效俄羅斯併吞克里米亞的做法，以武力解決亞太地區的領土糾紛，這番言論引起廣泛注意。

美國國務院東亞事務助理國務卿羅素周四（3日）表示，國際社會對俄國吞併克里米亞做出的制裁措施，將會遏阻中國採取類似行動。

報道說，自從俄羅斯在上個月奪取克里米亞之後，美國國會議員和亞洲事務外交官都在琢磨這一行動會給日益自信的中國傳達一個什麼樣的訊息，尤其是考慮到像台灣這樣一個中國聲稱擁有主權且處處依賴美國支持的地方。

對此羅素表示，中國不應懷疑美國兌現其向盟友做出的防務承諾的決心。

防務承諾

本周訪美的台灣副國防部長夏立言就表示，美國政府重申對台灣安全承諾，對仍然在軍事上與中國處於敵對關係的台灣十分重要。

他在美國演說時表示，從俄羅斯吞併克里米亞事件中，台灣所得到的重要教訓是必須通過發展武器裝備或者與美國保持密切聯繫，實現軍事現代化。

他說，儘管近年來兩岸關係改善，但在經貿和事務性議題的層面之外雙方並沒有政治互信。

他說，中國對台灣的軍事部署、不放棄對台使用武力，以及其反分裂法，都讓台灣不得不把中國視為最大的安全威脅，因此希望美國持續提供台灣必要軍備，協助台灣發展自我防禦能力。

本質不同

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美國官員就俄羅斯併吞克里米亞和中國在亞太地區涉入的糾紛聯繫在一起，但有台灣學者認為台海兩岸局勢有本質性的不同。

台灣中國高等政策研究協會秘書長楊念祖在接受BBC中文網的採訪時表示，克里米亞和台灣的可比性不大。

他說，兩岸之間目前以和平互動的方式推動關係建立互信，並不存在併吞的方式或手段。

楊念祖表示，如果中國仿效俄羅斯以武力解決糾紛，受到的負面影響將會比俄羅斯所受的制裁更大，中國政府應該不會做這樣的決定。

網友評論：

有網友表示，「克里米亞事件的美方被動倒逼他們提高全球性戰略預防級別，所以作出對假想敵中國的高估是自然而然的事情！」

「克里米亞跟中國一毛錢關係都沒有。台灣問題是中國內政，過去是，現在是，將來也是，收回來更是。美國指手畫腳，顯示美國霸權主義和帝國主義本質。美國插手他國內政，妄圖做世界的主宰的臭習慣應該改改了。」

「美國是想台灣鬧，但不能亂，最好能引起兩岸對立疏遠，那是最好結局。」

（撰稿：友義 責編：董樂）