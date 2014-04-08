台太陽花學運稱將尊守承諾撤離立法院

圖片版權 Reuters Image caption 台灣抗議者宣佈將在4月10日撤出立法院議場

台灣太陽花學運宣佈將從佔領立法院議場撤離後，在參與這場學生帶頭的公民運動者間反應不一，學生領袖林飛帆則說其說到做到，一定會在周四晚間六點撤離。

目前仍留在立法院議場學生不到百人，並已就周四預定撤離做出凖備，學運發言人施彥廷對BBC中文網說，其周二上午已開始在議場內打掃及進行環境整理。

周四晚間撤離議場的宣佈在參與者間不見得全部認同，雖然學生領袖表示其四大要求已達到一些成果，但在核心要求都未得到實際握有權力的馬英九承諾下，一些參與的公民團體周二午後召開記者會表示抗爭仍將持續。

從他們宣佈來看，其無意在林飛帆等學生退出議場內再度進入佔領議場，而是號召不願離開立法院外靜坐區的示威者到立法院正門被佔領的地區持續抗議。

這些公民團體表示將持續抗爭的理由之一是服貿協議被窄化為經濟議題，他們說服貿突顯出的是台灣憲政層次問題，且學生們提出公民憲政會議並無結果。

另就立法院長王金平作出未完成立法兩岸協議監督條例前不進行政黨協商的承諾，也被這些公民團體認為其承諾內容並不明確，不見得是承諾學生們先立法再審查服貿協議要求。

學運成果

王金平周二早間在接受媒體採訪時則拒絕再提到此一承諾，他對周日聲明提到的承諾說＂這個已經過去，未來我們會好好處理＂。

圖片版權 Getty Image caption 學生代表陳為廷（前排穿黃衫者）稱，學運已經完成的階段性任務，並取得重要進展。

王金平在作出此一承諾後，國民黨立法院黨團隨後召開記者會否定，若按馬英九以黨主席身份對國民黨立委下的命令，服貿協議內容將不得更改，且將限期通過。

學生們提出的許多要求若從實際角度看，在他們撤出議場後似乎回到了將由國民黨立法委員按馬英九下達命令進行投票的原點。

比如學生們支持由學者提出的兩岸協議監督條例，其與馬英九政府提出的版本在如何定義兩岸間關係等核心內容南轅北轍，若在立法院中投票，除非國民黨立委違反黨紀支持學生版本，否則看來將按馬英九政府提出版本通過。

從這個意義上來看，一些參與者認為這場即將撤離的佔領立法院議場學運成果有限，但從公民更積極參與公共事務及深化民主等意義來看，台灣輿論則對太陽花學運廣泛讚賞。

而學生們自我評價的成果之一，則是從國際地緣政治上＂宣示了台灣人不願受中國擺佈的全民意志，也打亂近年來中國、美國甚至日本等對台灣問題私相授受的強權布局＂。

網友如有評論，請用下表：

讀者反饋

台太陽花學運官民的僵持局面終於得到和平、尚算暫獲解決，學生將遵守承諾於本週四撤離立法院，立法院院長王金平於此首記一功。可見，台灣走的民主大道，又邁進了一步，怎不羨煞港人？待《兩岸協議監督條例》立法通過，《服貿協議》經逐條審理並付諸執行後，還須看台灣官民執行監督的魄力與力度，以阻隔防避中共【蹲點滲透】、【木馬屠城】的企圖。必要時，更要毫不猶豫【效學中共】那套反臉不認賬的【耍賴】。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

伊索寓言裡的狼百般刁難，就是要找藉口，來合理化吃掉小綿羊的暴行。雖然，狼的謊言一一被小綿羊戳破，小綿羊仍逃不過狼的毒手追殺。看看對岸的[六四學運]的悲慘下場，想想我們的[太陽花學運]，國家的暴力，五十萬人相挺又算甚麼，真令人為他們捏一把冷汗!

<strong>chamberlain, taichung, taiwan</strong><br/>