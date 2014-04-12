蘭州自來水苯超標是「石化管道洩漏導致」

圖片版權 Xinhua Image caption 威立雅水務公司的輸水溝下有蘭州石化的管道

新華社星期六（4月12日）報道，造成蘭州自來水苯超標的原因是中石油的一條管道發生原油洩漏。

蘭州市威立雅水務（集團）有限責任公司周四凌晨發現出廠水苯含量高達每升118到200毫克。

國家規定的安全標凖是每升10毫克。

新華社引述蘭州環保局長閆子江說，中石油蘭州分公司一條管道發生原油洩漏，污染了供水企業的一條自流溝，導致蘭州自來水苯超標。

閆子江說：「從挖掘出的泥土中發現了洩漏的原油，目前尚未挖到洩漏的管線，不過洩漏點已經確認，施工人員仍在進行挖掘作業」。

財新網報道，自流溝是威立雅水務公司第一水廠與第二水廠之間的一條輸水溝，已使用數十年，溝下有蘭州石化的管道。

在這之前，《人民日報》報道，經甘肅省環保廳環境監測站監測，蘭州自來水苯超標主要原因系水廠泵房實施清洗作業所致。

苯是一種碳氫化合物，是有香味的無色液體，有很高的毒性，能致癌，是石油化工的基本原料。

圖片版權 Xinhua Image caption 自來水受污染導致民眾恐慌

圖片版權 xinhua Image caption 自來水苯超標事件影響到蘭州居民的生活

蘭州自來水苯超標事件發生後，當地居民搶購瓶裝水。

新華社的報道說，截至星期六當地時間11時，蘭州市6處自來水取樣點的苯含量檢測有5處已經符合國家標凖。

蘭州當局曾警告市民，24小時之內不要飲用自來水，並預計受苯超標影響的供水將很快恢復正常。

今年中國已經發生了數起水污染事件。

上個月，上海黃浦江發現大量死豬漂浮，死豬進入松江的二級水源保護區，污染了水質。

1月，山西天脊集團苯胺洩露，但當地政府隱瞞不報，導致苯胺污染漳河下游，影響山西、河北、河南多地居民生活。

同月，上海金山松江水發生污染事件，一輛槽罐車違規裝載，導致部分化學品洩入河道，影響金山，松江三萬多居民生活，23人因吸入刺激性氣味必須就醫。

（撰稿：高志強/責編：董樂）