中國人財富增加後對黃金需求量大幅上升
- 2014年 4月 15日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
世界黃金協會周二（15日）預測，隨著國民財富的增加，中國對黃金的需求在未來幾年中將上升20%。
世界黃金協會說，到2017年，中國私有機構和私人對黃金的需求會增加到1,350噸以上。
去年一年，中國消費者購買了1,132噸黃金，其中包括金首飾、金塊和金幣等，主要目的是投資。
中國在2013年超過印度，成為全世界最大的黃金消費國。
世界黃金協會說，中國的快速城市化促成了中產階級人口的急劇增長，使得中國成為全球「黃金生態系統」的中心。
世界黃金協會遠東主管鄭良豪說，黃金在中國傳統和文化中的地位根深蒂固，而且現在老百姓越來越富裕，所以黃金市場就更有發展空間。
隨著公眾收入的提高，儲存黃金和珠寶等，就像其它保值儲蓄方式一樣，成為人們的投資選擇之一。
根據世界黃金協會的統計，去年在中國和印度的消費者帶動下，世界黃金銷售創下了破紀錄的高水平。
與此同時，西方市場對黃金的需求仍然保持強勁，尤其在美國，消費者購買很大數量的金首飾、金條和金幣。
（編譯：嵇偉 責編：橫路）