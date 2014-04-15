中國人財富增加後對黃金需求量大幅上升

圖片版權 BBC World Service Image caption 世界黃金協會預測，隨著國民財富的增加，中國對黃金的需求在未來幾年中將上升20%。

世界黃金協會周二（15日）預測，隨著國民財富的增加，中國對黃金的需求在未來幾年中將上升20%。

世界黃金協會說，到2017年，中國私有機構和私人對黃金的需求會增加到1,350噸以上。

去年一年，中國消費者購買了1,132噸黃金，其中包括金首飾、金塊和金幣等，主要目的是投資。

中國在2013年超過印度，成為全世界最大的黃金消費國。

世界黃金協會說，中國的快速城市化促成了中產階級人口的急劇增長，使得中國成為全球「黃金生態系統」的中心。

世界黃金協會遠東主管鄭良豪說，黃金在中國傳統和文化中的地位根深蒂固，而且現在老百姓越來越富裕，所以黃金市場就更有發展空間。

隨著公眾收入的提高，儲存黃金和珠寶等，就像其它保值儲蓄方式一樣，成為人們的投資選擇之一。

根據世界黃金協會的統計，去年在中國和印度的消費者帶動下，世界黃金銷售創下了破紀錄的高水平。

與此同時，西方市場對黃金的需求仍然保持強勁，尤其在美國，消費者購買很大數量的金首飾、金條和金幣。

（編譯：嵇偉 責編：橫路）