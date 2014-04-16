網絡大V薛蠻子獲准取保候審

Image caption 薛蠻子被捕曾被中國媒體和海外媒體廣泛報道與評論

中國媒體報道，網絡大V薛蠻子（薛必群）因「患有嚴重疾病」，被公安部門批准取保候審。

薛蠻子已於周三（4月16日）辦理取保候審手續，據媒體引述薛蠻子律師戚曉紅透露，取保的原因是因為薛蠻子積極認罪悔罪，年逾六十，患有多種疾病，已不具有人身危險性和危害社會的可能，取保不影響案件的進一步辦理。目前該案還在偵查階段，未移送審查起訴。

在新浪微博有粉絲超過千萬的薛蠻子2013年8月23日在北京一個居民區涉嫌嫖娼被警察逮捕。

中國中央電視台《新聞聯播》曾用3分鐘報道薛蠻子，指他不僅嫖娼，還聚眾淫亂。

薛蠻子在央視承認，為滿足自己特殊的慾望和性癖好，他在國外生活期間染上了嫖娼惡習，來中國後繼續頻繁嫖娼，對嫖娼和聚眾淫亂活動幾近癡迷。

中國媒體在報道薛蠻子取保候審的同時，還刊登他被關押七個多月以來的「高牆內反思」，「以警世人」。

官方媒體總結薛蠻子的反思稱，「自律對每一個人都是很重要的，不管你是網絡大V，不管你是成功商人，你都不能高於其他人。不管什麼人都要尊重法律，遵法守法，不守法的人必被懲罰。」

薛蠻子去年的被捕，曾在中國網民中引起熱議。

支持薛蠻子的輿論認為中國當局此舉並不是為了賣淫嫖娼而是旨在打壓網絡言論和意見領袖。

反對者則認為，賣淫嫖娼屬於違法行為，理應執法。

根據中國法律，取保候審需保證人或者交納保證金，取保候審最長不得超過十二個月。

薛蠻子取保候審之前，中國前網絡紅人秦火火被控誹謗及尋釁滋事罪一案4月11日在北京朝陽區法院開審。

（撰稿/責編：羅玲）