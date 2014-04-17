華潤董事長宋林「正接受組織調查」

圖片版權 XINHUA Image caption 華潤集團董事長宋林（新華社圖片6/3/2013）

北京時間周四（4月17日）傍晚，中紀委在其網站上公布，華潤集團董事長、黨委書記宋林「正在接受組織調查。」此前，新華社記者王文志兩次實名向中紀委舉報宋林貪腐行為。

中紀委在其網站上通報稱，宋林「涉嫌嚴重違紀違法。」記者王文志在近期的微博舉報中稱，宋林有著「瀆職行為，」並「通過其包養的情婦洗錢。」

「依法嚴肅處理」

在去年王文志首次舉報宋林後，國資委曾就此事做過簡短表態。去年7月19日，新華社引述國資委官員稱，國資委已經注意到相關舉報與媒體報道，並將研究相應措施。「若存在違法違紀行為，將依法依紀嚴肅處理。」

宋林對王文志的舉報回應稱，這些內容「純屬捏造和惡意中傷。」這一回應和華潤在王文志首次舉報後的反應相似。當時，華潤集團給全體員工發了一封公開信，指舉報事件是「一起由幕後人指使，通過重金收買網絡推手，精心策劃、有組織、有預謀的抹黑行動。」

前一天，中紀委網站刊文稱，中國近期的反腐運動對象上「虎蠅齊打。」中紀委公布的數字顯示，從中共十八大以後至2014年3月22日，落馬的正副省部級官員多達25人，其中包括兩名中央委員。「這種查處力度，不論是涉貪人數之眾、層級之高、牽連之廣均前所未有。」

（責編：李莉）

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