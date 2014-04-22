論壇：小孩路邊撒尿再引起港陸矛盾爭議

圖片版權 AFP Image caption 大陸游客與香港居民的爭議近年加劇

鳳凰衛視一名記者在自己的微博轉載一則關於大陸游客與港人爭執的新聞後引來網民猛烈批評。

在中、港兩地為人熟悉的記者閭丘露薇星期一（4月21日）在自己的微博就一對中國大陸夫婦在鬧市街頭讓小孩路邊小便，引來一名香港男子不滿，拿手機拍攝，最終雙方發生衝突的事件作出評論。

她說「孩子當街便溺，有路人拍照，遭孩子父親搶走相機和記憶卡，孩子母親打了路人一耳光……警察到場調查後，父親無條件釋放，母親涉嫌襲擊被捕，凖保釋，5月中需到警局報到。」

此博文引來網友熱烈討論，一天內有超過5萬條響應。有人批評閭丘露薇偏袒香港人，說她隱瞞事實，忽略了父母主動帶小孩去廁所排隊，並且在小孩小便時母親專門用紙尿片接住的細節。

另外有網民批評閭未提及小女孩私處被拍攝，沒有考慮保護未成年人，轉發清晰圖片，是缺乏基本愛心。

閭丘露薇在星期二（22日）發文回應說，「不要在公開場合暴露孩子身體是做父母常識，找不到廁所，找個角落避一避。幫孩子換內衣都應該去廁所，或者角落，不要當著陌生人，這是愛孩子的表現。」

「在香港，再有道理，動手一定違法，要維權，比如要刪除照片，主動報警，電話999。」

近年大陸游客與香港居民的矛盾加劇，這事件再成為熱議點，你怎樣看？

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讀者反饋

好多人大陸人喺呢度扮外國人,仲話文明過香港人,真可笑

<strong>自由撰稿人, 自由撰稿人</strong><br/>

香港人對大陸人的歧視才是反彈的願意。光說隨地大小便的話，我敢打保票80％以上的大陸網民是反對的。 但是蘭桂坊滿街都是喝醉了酒當街撒尿的老外，怎麼不見港媒放大?

<strong> Jessica, USA</strong><br/>

小朋友尿急，廁所不夠，小朋友等不及，只好露天解決。這說明香港的基礎設施遠遠不夠。小朋友尿在尿不濕上，沒有污染地面，反而造香港人偷拍，可見香港人素質多差。

<strong>cedric, paris</strong><br/>

在法國，打人一巴掌不會有事，隨地小便也不是問題，但是拍攝小朋友噓噓，一定會吃官司。

<strong>cedric, paris</strong><br/>

中國人不是一直出國嗎？那一個先進文明國家可以隨地當街大小便的？這種不當行為要別人一說再說？中國人喜歡在公共場合大聲講電話，插隊嗆人，在大街上寒喧擋住行人走路，禁煙區抽煙，大聲喧嘩等，最糟糕的是被人批評糾正時就如這對年輕中國夫妻的反應，有夠蠻橫，真的把世界都當中國他們家了。有沒有更過火的？有！中國人在台開店掛中國地圖、國旗及放解放軍樂譜。台灣人只想問乙句，台灣人在中國開店可以在店中掛台灣地圖、國旗及國歌樂譜嗎？所以中國人不該好好反省檢討一下自己的行為嗎？台灣太陽花小孩50萬遊行完畢，地上垃圾全撿光，立法院的損害全賠，學運領袖自己到地檢處報到接受偵訊。中國人出國時言行節制一些吧！

<strong>戴珍珠, 台灣國</strong><br/>

一個香港的小女孩說，囘大陸不用憋尿。

<strong>未署名</strong><br/>

這個事兒，如果發生在美國，無論哪個城市，都會有路人給予愛心和幫助，而不是冰冷的揶揄諷刺。香港人，至少這一部分香港人，太沒有教養了。愛心哪裏去了？！殖民地100年就這結果？懷疑這些香港人是不是日本裔。

<strong> </strong><br/>

香港人拿相機拍小孩，這就是你們的素質！

<strong>Z, PRC</strong><br/>

遊客在香港的確難找廁所，畢竟是在陌生的地方，因為很多制度的不同，有時候過馬路都有可能不小心闖紅燈(IFC下面那個馬路就要過好幾個紅燈，我在中國大陸就沒見到過這樣的馬路)。但是也不應該隨便在街上小便，其實你問問香港人廁所在哪，大多數人都是非常非常熱心的(素質低下的除外，很少。。。但我也遇到過)。視頻中香港男子的確有點乖張，有點故意想挑事的感覺，看眼神就看得出。

<strong>Ric Fung, </strong><br/>

隨地小便是中國大陸人的傳統生活陋習之一，這些陋習與現代文明相距甚遠！這個孩子很無辜，被他沒有廉恥的父母推上風口浪尖。很明顯孩子的母親在撒謊，試想在孩子尿急的情況下，她怎麼可能在廁所排隊候又把孩子拉回到大街上尿尿呢？明明沒有去廁所，明明就覺得馬路是他家孩子的廁所。但她為什麼說謊，她也知道當街撒尿丟臉，沒被人抓住的話，就不管公德而圖自己方便了，一旦被抓住，橫蠻無效時，變出個瞎話為自己塘塞。

孩子的身體是不應該被暴露的，可是看照片就知道，孩子的父母首先哈無顧忌的把孩子的屁屁暴露在光天化日的公共場合，何來追究後來的拍照者？一切的錯誤都在不知羞恥的孩子父母身上，孩子很可憐的被其父母出賣了！

<strong>皎月星空, Surrey UK</strong><br/>

不偏袒哪一邊。一件小事鬧得滿城風雨，有必要嗎？動不動就上升到國家民族情緒，有必要嗎？微博上辱罵閭丘露薇的網民，有必要嗎？

<strong>觀察者, </strong><br/>

孩子的健康比一般的常識重要，做為一個公眾人物，斷章取義是最真實的謊言。「港父母一定不會教小孩做損公行為」，但她會害死自己的孩子，然後說被大陸人捌走了！ 「在中國，隨地便溺，甚至大便的行為是普遍存在的，而在網絡上大部分大陸人對這種行為卻選擇了認可，這點非常匪夷所思，我們的公德在哪？我們的素養在哪？家教在何處？」這有什麼匪夷所思，活人難道讓尿憋死，我們的公廁在哪裏，難道沒有廁所你可以變成貔貅

<strong>未署名</strong><br/>

就事論事的說，隨地便溺有失禮儀，隨意拍照當然也不對；況且2歲幼童何懂禮儀？視頻中父母的行為亦屬可以理解；媒體或媒體人有選擇性的轉播更是失卻職業操守。設想如果圍觀眾人不以拍照這種不甚友好的行動應對，估計不會引發衝突。不妨將事件做不同假設：1.如果該內地夫婦在內地有如此行為；2.如果一對英國夫婦在香港有如此行為；3，如果香港夫婦在內地有如此行為...整個事件背後的觀念衝突及其根源不得不引人深思...

<strong>Howie Zeng, China</strong><br/>

我在英國住,我工作的店舖外,就常有英國的成年人在傍邊小便,沒公德的人,全世界也有,為何要無限放大,製造矛盾?中國十三億人,農村人不懂城中規舉,給些時間就會改進,大家應忍一忍吧!

<strong>adlan, uk</strong><br/>

在中國，小孩子隨地便溺到處可見，我親身看過好幾次，最讓我震驚的一次是一個六七歲，甚至更大的小孩對著整台遊覽車脫褲小便，父母連去找廁所的意願都沒有。歐美國家小孩也很多，我自己也有小孩，potty training 時也從來沒讓小孩當眾脫褲便溺過。不懂改進生活習慣，用小孩來當籍口以方便行事的中國人才可悲。

<strong>Justine , USA</strong><br/>

講句公道說話唔系個個中國人都隨地讓小朋友便便，有一部分北方人文化水平較差應該改變。但香港人呢種對待來賓的行為又對嗎？現代香港青年以自我中心為主，為出風頭願意將小事化大去製造新聞。大到鬧政府師政細到鬧中國旅客。乜你們覺得一個不團結的國家會發達，一個意思不一的家庭會幸福嗎？

<strong>Vickie, Sydney</strong><br/>

十年來的包容,幾乎月月有這種問題出現,又不是在荒野,他們所在的區域,廁所林立,商場,快餐館,酒店,為什麼其他國家及香港父母可以做好,唯獨屢屢出現在你們身上??還怪人家拍照侵犯隱私??你在公共地方大模大樣脫掉自己寶貝閨女,兒子褲子時,有沒有想過隱私??

香港人也認為錯不在小孩,而在父母..只是小孩被抬出來為行為遮羞賺同情而已!

<strong>Wan, Hong Kong</strong><br/>

古語有雲: 人不自重, 斯召侮矣.

眾目睽睽之下, 父母讓孩子當街便溺, 不管事發的地點在北京, 上海, 香港, 台北, 東京, 倫敦...都是缺德的行為, 遭人責難也是咎由自取.

犯錯者不知悔過, 勉強還可被視為個人的無知, 但官媒竟公然為犯錯者開腔護短, 這就等如將犯錯者的個人無知, 升級成為國恥.

說香港人自視過高, 難道北京人, 上海人對讓孩子當街便溺的惡習, 經已習近平常, 見怪不怪!

今時今日, 誰敢公開大陸人在港的惡行,隨時就會變成國內官媒口誅筆伐下(擁有雙重標準)的洋奴. 可想而知, 一些國內有良知的記者們, 需要多大的勇氣才敢揭發國內權貴的醜聞。

<strong>香港仔, 香港</strong><br/>

洪君：

第一 ,不想被人拍到 , 前題是自己就先別在大街上脫褲了。如果那父母是覺得被看到會羞的話 , 就根本不會在大街把女兒褲子脫了 , 好歹也懂去暗角或梯間吧?

<strong>Taurus, hk</strong><br/>

部分香港人的心理畸形，冷漠可見一斑，為了刻意渲染仇華情緒更是不擇手段。請問稍微受過教育的人一個問題，小於3歲的小孩有能力控制大小便嗎？為什麼港人對這麼明顯的事實視如不見？看到孩子哭著要尿尿，不去熱心幫助，卻冷眼旁觀，其實就在等時機拍照吧？我不知道「父母買紙尿布」是不是真。不過既然有爭議，可見有人散步謠言的可能就很大。而港媒集體眼瞎又是為何？最後，BBC為何刪除大量評論？自己號稱「言論」自由，卻是處處嚴格審查，學習中共的做法，這麼打自己臉實在可笑。

<strong>Yinfang, Piscataway</strong><br/>

真不知道香港人盲目的優越感哪裏來的，大陸很多個城市都比你香港大氣比你有文化比你有錢，你小小香港在中國版圖裏越來越沒有重要性，一堆洋奴才拿著那破點的工資住著比豬窩還小的房子還自以為高人一等，你那些標榜的虛假的民主像台灣一樣噁心。總結起來就是，即使你有很多的免簽國可以去，你也脫離不了你就是那小小的香港島裏的坐井觀天的越來越愚昧島民！

<strong>未署名</strong><br/>

此博文引來網友熱烈討論，一天內有超過5萬條響應。有人批評閭丘露薇偏袒香港人，說她隱瞞事實，忽略了父母主動帶小孩去廁所排隊，並且在小孩小便時母親專門用紙尿片接住的細節。香港警方也表示，在他們的調查資料裏，不存在付姓女子打路人耳光的情節。

《環球時報》的文章稱，「香港如今有些人表面上是歧視內地人，其實他們在歧視自己。他們太想宣示與其他中國人的區別，證明自己已與洋文化融為一體。」

<strong>Dennis, Edison, US</strong><br/>

香港媒體已公開了最新照片,證明了不是內地媒體報導的幼童在街上小便,母親用尿布接住.而是幼童直接在地上大便,母親用紙巾蓋著.不妨去找找圖片看看有沒有動過手腳,就知道事實真偽.該父母有沒有帶幼童排隊去廁所,只是片面之詞,是真是假不得而知.我只從兩段影片及幾張照片去分析.前因之前說了,之後看到該父親硬搶拍攝者相機及記憶卡,拍攝者有反抗及叫該父親還回相機及記憶卡給他,父親並嘗試將幼童拋向拍攝者,更想逃離現場.拍攝者見該父母想離開,確實有拉著嬰兒車,而母親因為嬰兒車被拉著走不了,所以用嬰兒車推向男生,受傷程度要待驗傷才知道.

<strong>Raymond, 香港</strong><br/>

如果我是香港人, 排在前面, 我一定會讓小孩先用洗手間.

<strong>kuanrong, </strong><br/>

在中國故宮我也親眼見到大人讓小孩隨地方便。可憐這些中國人了吧，饒了這些中國人了吧。

<strong>Peter, USA</strong><br/>

真相已經大白，大陸幼童排隊等如廁不及，父母用尿片接住，港農青年卻肆意拍攝幼童下體，這裏有文化衝突什麼事嗎？誰的素質底下？大陸父母已經是很客氣了，你去拍個歐美幼童試試，他們的家長不揍你有鬼！假如港人的素質都要看人皮膚黃白的，那是什麼樣的素質，港燦貽笑天下！

<strong>北海有魚, 無錫</strong><br/>

附近是否沒有公廁?香港這裡的廁所是不收費的,也可以去就近餐廳借用,人家都歡迎的。不似國內或某些國家地區連尿尿也要收費!俺最為反感,乘人之危,是最沒道德的事!察看一個地區的管治能力首先看:1,是否隨地垃圾?2,街道上是否容易找到公廁?

<strong>張夯夫, 香港特區</strong><br/>

總的來說，該事件反映出大陸人素質的確有待提高，而港人的素質也讓人憂慮。大陸夫婦的錯在於其應該找個更隱秘的地方，或者乾脆排隊排到讓小孩膀胱爆裂；港人的錯在於對於需要幫助的外地人居然沒有一點的助人之心，還不顧被拍者的意願強拍，甚至拍小孩的私處，並且仗著自己是地主，推搡辱罵外地人，港人的人性冷漠可見一斑

<strong>Zheng Yin, Sydney</strong><br/>

在英國拍小孩不挨打？

<strong>cedric, paris</strong><br/>

香港警方還原幼童小便事件: 15日下午大約5時24分，香港警方接到報案，說在旺角西洋菜南街有人打架。警方了解到，涉事人共3男1女，分別是29歲王姓(根據英文名翻譯，下同)男子和28歲吳姓男子，以及一對內地夫妻，為33歲葉姓男子和29歲付姓女子。警方調查發現，內地夫妻讓2歲的兒子當街小便，引起路過的王姓男子不滿，拿出智能手機拍照，葉姓男子發現後前去制止，並搶其手機，奪記憶卡。吳姓男子見到這一場面，想去阻止葉姓男子，付姓女子則用嬰兒車去推撞吳姓男子。警方還表示，在他們的調查資料裏，不存在付姓女子打路人耳光的情節。

<strong>MR X, London</strong><br/>

這就是文明與野蠻的衝突！中國人到處獻醜還不覺知！

<strong>無名, 大陸</strong><br/>

請在香港街上找一位兒童在街上小便他肯嗎,你還說港人沒愛心，只有讀共產的書才可說出口。港父母一定不會教小孩做損公行為，還要動武可恥,

<strong>so y.k., hong kong</strong><br/>

在中國，隨地便溺，甚至大便的行為是普遍存在的，而在網絡上大部分大陸人對這種行為卻選擇了認可，這點非常匪夷所思，我們的公德在哪？我們的素養在哪？家教在何處？不得不承認大部分中國人與現代文明格格不入，這不是一個有著悠久文明國家裏的國民應該做的事

<strong>xavier, 北京</strong><br/>

中港的文化存在著如此大的差異，怎叫人【融合】？硬是要融合，衝突在所難免。這類衝突，跟【歧視】完全扯不上關係。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

可憐大陸人吧！他們其實很貧窮，因為他們窮到除了有錢之外，甚麼都沒有了。

被稱為禮義之邦的中國，亦不再存在了！

<strong>客塵, 香港</strong><br/>

回北京的xavier，我不知道在首都北京是否隨地大小便是很普遍的，至少在我們江南小城，這樣的行為或許在20年前還有，現在卻已極為罕見。難道首都人民的素質還不如個小城市的？而且請你好歹看了網民的言論後再來批駁，網民並不認為隨地小便是應當的，批評聲到處都是。但在該事件上，網民更多關注的是其特殊性，即廁所排滿，小孩憋不住了，而新聞又被有心人故意渲染用以攻擊大陸人。請記住，一個人的素養還包括在對一件事情有基本了解後再做評斷，閣下沒有去關注過事件的經過，也沒有了解網民的發言，就妄下網民認可隨地小便的結論，也並非是有素養的表現呢

<strong>ZhengYin, Sydney</strong><br/>

包容與好客之道的前提是客人能夠尊重所到之處的基本規範，而非對客人無限制的接納。越來越多的中國人走出大陸，去親身感知外面的世界，在為目的地創造經濟效益的同時，也衍生出了諸多的矛盾和沖突。毫無疑問，個人外出旅行應該遵守一些最基本的原則，其中除人身安全居第一位外，同樣在和外界的互動中不可忽略的是要認真對待一些被認為是普世性的方面，如一般文明禮儀、當地宗教習俗和社會文化（比如小費文化）。倘若中國人走出去後只是說會感到對異域文化和風土人情不適應，這尚且實屬正常和可以理解；但中國人若總是像如今這樣將自身在國內的行為模式無意識地帶入他鄉恐怕就不免引發問題，這背後有價值觀、文明意識和成長環境作鋪墊。一個很明顯的現象是眾多中國人在變得相對富裕和有經濟基礎出境旅遊之後卻�!

�現出了十足的暴發戶心態及看上去與文明世界嚴重脫節，其產生歸根究底還在於公民教育的完全缺失——在此，不上升（雖然本應上升）到政治體制的高度——導致個人在成年後都還無法成為對自身和他人負責的具有社會性的獨立個體。事實上，當絕大部分中國人連中國和中共都分辨不清甚至常常在兩者之間劃等號的時候，外界對他們表現出現代公民所具有的素養與風範的期待往往就會落空。中國遊客展現出的面貌意味著中國既需要復興優秀的中華傳統，更需要著手建立強大的公民社會。有一天，世界或許自當會歡迎和包容來自中國的客人。

<strong>Curtis, 廣州</strong><br/>

本來是很簡單的一件事兒，由於遊港父母處置不當，生生被吵成了陸港大戰，一時間硝煙彌漫，飛沙走石。暴發嘴臉+潑婦情懷=你國人展現出最令人惋惜的一面，從頭到尾的自證了蝗蟲之說所言不虛

記錄的是當街撒尿的行為，而不是「女童私處」這枚器官。目前為止，沒有看到任何一位污蔑拍攝者的有德之士拿出半分證據來,或者一個詭異的拍攝姿勢，沒有，統統的沒有，全信口的胡說，毫無根據的惡意，受迫害狂的嘴臉極其可鄙，超級可憐，你國人民六十餘年來到底遭了什麼罪啊？扭曲成這樣子。明明是錯的，自己也覺得羞恥了，卻非要做慘烈的絕地反擊狀：哭訴自己情有可原，指責對方不寬容，別有用心。

<strong>chninus, USA</strong><br/>

事情的原委是：一對大陸夫妻帶著兩歲的女兒在香港旅遊，因為女兒尿急，夫婦倆在商業街的廁所排隊未果，媽媽拿出紙尿褲在街頭給女兒接尿。雖然並沒有弄濕路面，但有三兩香港年輕人還是對著小便的女童拍照，這最終引發夫妻倆和幾個年輕人的肢體衝突。

YouTube上的視頻顯示：幾個香港年輕人不依不撓，搶奪相機記憶卡，拽住嬰兒車不讓一家三口離開。爸爸幾乎一直抱緊女兒，質問其中一位年輕人是否有孩子，而小孩子是需要尿尿的。兩歲的女童泣不成聲，幾位年輕人和圍觀拍照的路人無人為之動容。

<strong>Claire Zhang, </strong><br/>

這位香港人有點太小題大作了。當街小便也是情急。這樣的事情即便在歐洲也不至於這樣引起軒然大波。

<strong>未署名 </strong><br/>

該記者缺乏起碼素養，完全是在歪曲製造有損大陸同胞的新聞。網友也要在全面了解了該事經過，再做評論。

<strong>洪君, </strong><br/>

硬對著小孩及其私處猛拍（文明的港人們應該了解吧，即便對陌生承認拍照也要經過對方同意，更不要說是小孩了，還拍人家私處，簡直不知所謂），甚至在小孩父親要求其刪除後逃走，並大叫搶劫，引起路人圍觀加入衝突中。而孩子的母親即便在衝突中也不忘先將尿布放入垃圾袋中。其中一吳姓港人屢次髒話辱罵該夫婦，還要搶奪童車。小孩在衝突過程中一直大哭，但圍觀港人並未為之所動，甚至加入推搡夫婦甚至小孩之中。其餘的情節估計大家都略知一二了。因為新聞的不公，而引起網民的公憤，要求記者道歉。不過如此來看BBC的新聞，BBC也當向小孩及其父母道歉！

<strong>ZhengYin, Sydney</strong><br/>

記得本人7歲隨同家人去南寧旅遊，晚飯時間本人尿急，但父親帶著我到處找卻找不到公廁。後來好不容易找到家衛生所可以解決，但因為我已經憋了太長時間，導致肌肉緊張神經麻木而無法撒出。父親不知所措，而我只能大哭。幸好一位女醫生晚下班碰到我們父子，便過來按摩幫忙，總算解決問題。港人在盲目袒護自己指責他人時，是否設身處地為他人想過？是否也該反省下香港的基建是否到位？不然憑什麼稱自己文明禮讓呢？

<strong>ZhengYin, Sydney</strong><br/>

希望媒體報道的時候尊重事實，這位母親是用尿不濕接著孩子的尿，然後收起來，而不是隨地。她這個注意社會公德行為卻遭到一群流氓圍攻。如果這事情發生在文明國家，那個拍照的該上法庭。

<strong>問題多, 澳洲</strong><br/>

很認同網友的一段話：文明的意義除了不當街便溺，還有善意與寬容，前者是表象，後者才是根本。真正的文明，是碰到這樣的情況，走過去善意諮詢那位母親是否需要幫忙，或者指引她找到廁所，而不是冷漠地拍照當成渲染大陸人素質低下的又一個證據。大陸人的素質的確有待提高，但香港人的文明同樣需要提升。

另外樓上那個自稱北京的那位，你是是誰告訴你國內隨地拉大便是普遍行為，最起碼我就從沒見過，都懶得和你這種睜眼說瞎話的人爭論

<strong>Kevin, uk</strong><br/>

BBC的編輯專業點吧，閭丘露薇新的微博評論數已經突破17萬了，絕大多數都是反對她的。閭丘露薇在說「不要在公開場合暴露孩子身體」的時候並沒有在微博上給baby的臉部打上馬賽克，並沒有模糊baby的影像。閭丘露薇在說「再有道理，動手一定違法」的時候，並沒有提視頻中的香港青年拉扯那對夫婦的BB車、限制那對夫婦的行動自由。是誰給了那位香港青年干涉別人行動自由的權利？限制別人自由、搶奪別人財產、暴露幼童影像不違反嗎？

<strong>BBC, BBC</strong><br/>

以後小孩憋不住不要用尿不濕接著，用茶壺接著就顯得文明瞭。英國人抗議拍攝者對地鐵吃東西的婦女拍照侮辱，就集體帶著吃的東西上地鐵去吃。建議大陸旅行者集體帶茶壺上香港街上方便以示抗議。以西方文明之道教育口口聲聲西方文明的歧視分子，要求法律給此受害婦女公正待遇，把拍攝兒童私處的拍攝者送上法庭。

<strong>蛀牙24K, 倫敦</strong><br/>

一歲多的小孩哪能憋住，大人人生地不熟找不到地方，用紙尿布接著，已經盡力了。

那些咒罵大陸人素質低的人，考慮過一這些視頻和照片對一個小女孩的一輩子的心理傷害嗎？現在小孩父母收到了應有懲罰，而，那些拍照錄像並將之發到網絡上的人良心何在？就算重罪嫌犯，也有保護自己肖像隱私的權利把。

我想，作為一個孩子的父親，我會為自己的錯誤負責和道歉，但也絕不會准許別人傷害我孩子的行為。

<strong> 未署名</strong><br/>

看了視頻在評論好嗎？隨意拍攝未成年人的私處就是文明的行為？隨便在街頭找一個香港小孩不會當街便溺嗎？如果廁所排長隊，香港小孩寧願選擇尿褲子嗎？只是一個兩歲的小孩子，完全沒有自主意識的孩子，能憋得住嗎？許多情況下，老人，孩子，孕婦和殘疾人是有優先權的。所謂的文明，教養不是偷拍小孩私處的借口。視頻顯示出，帶著被殖民出的優越感對一個兩歲的小孩子和她的父母不依不饒才是最大的問題。如果你也是一個父母，聽到孩子這樣撕心裂肺的哭聲你不心疼？

<strong>未署名</strong><br/>

明顯地父母做事不對,卻還振振有詞, 強詞奪理,並且還動手打人,中國內地人與文明世界的距離有目共睹了.

內地喉舌報也搖旗吶喊,可見地域之間的矛盾是越來越深了,是誰造成的呢?

<strong>未署名 </strong><br/>

拍攝和圍觀的香港人內心狹隘，冷血，自以為是。沒有足夠的公共設施，沒有人提供幫助，就算小女孩尿到身上她們都沒有同情心。我絕不會讓我的小孩受到這樣的驚嚇。絕不去香港。

<strong>未署名 </strong><br/>

切，BBC在說別人隱瞞事實時，自己卻也刻意幹著同樣的勾當。該記者之所以被網民指責，是因為其在第一時間發佈新聞時故意隱瞞了利於該夫婦的細節，並誇大甚至編造一些細節（如稱孩子母親給拍照者耳光）以加害該夫婦，同時卻隱瞞了港人惡言辱罵搶奪童車及孩子把小孩嚇哭而毫無收斂的行為。事實是，孩子父母在試過很多公廁後（本人很不理解的是，號稱文明禮讓的港人為何此時卻對急於如廁的小孩無動於衷）,因小孩憋不住只好到路邊解決，其母還用尿布接住防止漏到地面。而拍照者不顧小孩父母反對，硬對著小孩及其私處猛拍（文明的港人們應該了解吧，即便對陌生承認拍照也要經過對方同意，更不要說是小孩了，還拍人家私處，簡直不知所謂），

<strong>ZhengYin, Sydney</strong><br/>

回到事件本身，這對父母之所以搶了拍攝者的相機存儲卡，是因為存儲卡中有他們兩歲幼女小便的影像。換任何一對有責任的父母，都不會容忍這樣的影像留存，更何況有可能被放在網上公開傳播，作為「沒素質」的最佳例證。

文化，法規以及行為方式的差異，在任何一個國家和地區都存在。「外國人」或是「外地人」應當尊重當地風俗文化，當地人也不要太過苛求或是濫加指責。有些時候，善意的提醒和幫助或許效果更好。

例如，有網友說，附近就有廁所，為什麼夫妻倆不帶女兒去。作為遊客，很多人都有過外出旅遊找不找廁所的遭遇，如果此時有熱心人指路而不是舉著相機一通亂拍，衝突可能壓根不會發生。

<strong>Claire Zhang, </strong><br/>

在大陸高速公路，經常看見香港牌照的貨車在路邊隨地小便，更有甚者，掛香港牌照的跑車一路違規超速，這些就是所謂的香港素質嗎，10年前，在羅湖口岸，螞蟻一樣的香港人來大陸購買柴米油鹽，去東門買假名牌，去包二奶，也沒有見大陸人埋怨香港人素質低，假洋人才是真可悲

<strong>yang.dy, china</strong><br/>