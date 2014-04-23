香港廉署取消宋林道德委員會主席資格

圖片版權 Xinhua Image caption 《財富》中國榜此前將宋林列入「2014年最具影響力50位商界領袖」

香港廉政公署周三（4月23日）發表公告，宣佈前華潤集團董事長宋林不再擔任香港道德發展諮詢委員會主席，並任命新主席人選。

公告說：「鑒於內地的官方公布，廉署認為宋林先生並不適合繼續出任道德發展諮詢委員會主席，並與中國企業協會(中企)跟進有關事宜。」

聲明說：「中企已確認，宋林先生不會繼續出任委員會主席，而其總裁馮洪章先生則會代表中企出任委員會成員。」

廉署說，香港工業總會名譽會長孫啟烈先生，將代替宋林先生出任道德發展諮詢委員會(委員會)主席，直至本年底，並實時生效。

廉署於1995年成立香港道德發展中心，中心工作由六大商會代表組成的道德發展諮詢委員會督導。

各成員商會輪流出任主席，每屆任期兩年，而現任主席任期，將於本年底屆滿。

根據道德發展中心的網站，該機構是廉署為加強私營機構的防貪意識、抵禦貪污舞弊、維持香港公平、公開和廉潔的營商環境為宗旨。

宋林倒台

周三當天，華潤集團華潤集團官網宣佈，招商集團董事長傅育寧出任華潤董事長，免去宋林華潤有限公司董事長職務。

57歲的傅育寧1998年12月加入招商局集團，2000年4月起任招商局集團總裁，同時擔任在香港上 市的招商局國際公司主席。

此前，宋林遭新華社《經濟參考報》記者王文志的兩次實名舉報，稱其涉嫌瀆職貪腐、導致國有資產流失並包養情婦。

在王文志的第二次舉報後，華潤集團網站發表宋林的聲明，否認這一指控，稱「舉報內容純屬捏造和惡意中傷，希望有關上級機構及相關部門盡快進行調查」。

時隔不到24小時，4月17日，中紀委在其網站上公布，華潤集團董事長、黨委書記宋林「正在接受組織調查。」

兩天後，宋林「因涉嚴重違紀違法被免職」。

華潤（集團）有限公司是一家在香港註冊和運營的多元化控股企業集團，其前身是1938年於香港成立的「聯和行」，2003年歸屬國務院國有資產監督管理委員會直接管理，被列為國有重點骨幹企業。

受宋林因涉嫌腐敗而接受調查的影響，華潤集團旗下香港上市公司周三集體遭遇重挫。其中，華潤電力盤中跌幅近12%，跌幅最大；其餘華潤系股票跌幅多在3%以上。

（撰稿：高毅 責編：尚清）