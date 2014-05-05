中國反駁越南抗議鑽油平台南海作業指責

圖片版權 Xinhua Image caption 海洋石油981號平台在2012年開始在南海地區作業。

中國說，在南海作業的鑽油平台是在中國領海之內，對越南的指責不予以理會。

先前，越南抗議中國決定派遣鑽油平台在南海的石油探勘和開採。

中國海事局在5月5日於其網站上公布稱，海洋石油981號鑽油平台即日起在南海探鑽到今年8月15日。

根據公告，探勘的位置是在北緯15-29.58度/東經111-12.06度，並公告稱以此為圓心，半徑3海里範圍內禁止其他船舶進入。

此一範圍是中國實際控制、但是越南也宣稱擁有主權的爭議性水域。

越南外交部指責說，探勘開採的位置是在越南的200海里經濟水域之內，中國的作法違反了聯合國1982年實施的《國際海洋法公約》。

在聲明中，越南當局說，未經該國同意，在此一水域進行的任何活動「均屬非法」，並稱對之「嚴厲抗議」。

越南國營企業--越南石油與天然氣集團也要求海洋石油981號鑽油平台所屬的中國海洋石油總公司「立即停止」在南海的探勘與開採、並撤出「越南領海」。

該公司並稱，如俄國、美國等外國石油公司在南海的開採作業，都是經過越南當局核准的。

中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上對此表示，海洋石油981號平台的作業位置是在中國領海之內。

（撰稿：威克，責編：橫路）