圖片版權 AP Image caption 孟建柱慰問住院昆明恐襲受害者

在中國各地「恐怖襲擊」事件頻發之際，中共中央政治局委員、中央政法委書記孟建柱5月6日在一次政法領導幹部培訓班上強調，要提升新形勢下維穩能力和水平。

孟建柱強調說，要適應推進國家治理體系和治理能力現代化的新要求，幹部應善於把握社會矛盾產生發展趨勢，「充分運用現代信息技術」，提高防範預防打擊犯罪的能力。

他還要求政法部分落實中央反恐怖工作系列部署，開展打擊暴力恐怖活動「專項行動」。

他說，政法部門應整體謀劃、抓住要害，出重手、下重拳，堅決把暴力恐怖分子囂張氣焰打下去，切實保障人民安居樂業。

執法現代化

此前，中共總書記習近平也在多次講話中強調，要把維護社會大局穩定作為基本任務，把促進社會公平正義作為核心價值追 求，把保障人民安居樂業作為根本目標，堅持嚴格執法公正司法，積極深化改革，加強和改進政法工作。

習近平在不久前視察新疆時也表示要堅持「依法治疆、推進法治新疆建設」。

有分析人士指出，北京當局當下面臨巨大社會維穩挑戰，一方面要著手消除周永康時代政法系統「無法無天」的亂像，另一方面仍然希望通過專政機器針對包括民族主義、分離主義勢力和社會不同政見勢力的有效管控。

不少觀察人士注意到，習近平政府在大力反腐，推進一系列經濟和體制改革同時，也加大了對媒體和言論的控制力度。

（編寫：晧宇/責編：董樂）