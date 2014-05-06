美國要求中國和越南保持克制

圖片版權 Xinhua Image caption 越南指中國海洋石油981號鑽井平台進入了越南水域

美國星期二（5月6日）表示，將調查中國一架大型海上鑽井平台的移動情況。越南說，這架鑽井平台進入了越南水域。

路透社報道，美國負責東亞事務的助理國務卿丹尼爾·羅索（Daniel Russel）說，美國將調查這起事件，但是敦促各方保持克制。

羅索星期三前往河內訪問前先在香港停留。他對路透社說「我們認為各宣稱主權的國家應當謹慎並克制，這是非常重要的。」

他說「全球經濟非常脆弱，不能為眼前的經濟利益而犧牲區域穩定。」

中國海事局在其網站宣佈，海洋石油981號鑽油平台從5月5日起在南海探鑽。

公告稱，探勘位置在北緯15-29.58度、東經111-12.06度，並以此為圓心半徑3海里範圍內禁止其他船舶進入。

此一範圍是中國實際控制，但是越南也宣稱擁有主權。

越南對中國的舉動提出抗議。

越南外交部說，中國鑽井平台探勘開採位置是在越南200海里經濟水域內。

但是，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，海洋石油981號平台的作業位置是在中國領海之內。

（撰稿/責編：董樂）