中國要求越南從南海爭議海域撤出船隻

Image caption 越南方面要求中海油撤走981鑽井平台

中國外交部邊海司副司長易先良周四（5月8日）要求越南方面撤出在南海爭議地區的船隻。

外交部邊海司副司長易先良還表示，越南船隻本周故意與中國船隻在南海相撞。

他說，越南方面派往南海地區的船隻中有戰艦，而中國方面僅派出了民用船隻。

此前，路透社報道說，中國副外長程國平也在周四（5月8日）表示，中越本周在南海發生的爭端不是「衝撞」，且兩國會和平解決南海爭議。

中國外交部副部長程國平在北京舉行的一次論壇場邊這樣表示。

越南報道

有越南報紙引述該國海岸警衛隊副司令吳玉秋說，到目前為止，已經有包括戰艦、海監船的80艘中國船隻被派往南海地區，還包括一定數量的驅逐艦。

據報，越南方面到目前為止也向南海派出了29艘船隻，其中包括戰艦。

如以上屬實，那麼目前南海地區已經聚集了超過100艘船隻，且目前雙方都不願讓步。

越南方面周三（5月7日）說，一艘中國船隻當天在西沙中建島以南的鑽井平台附近故意衝撞兩艘越南船隻併發射水龍。

河內當局公開指責中方船隻故意衝撞越方船隻，造成士兵受傷與船隻受損。

此前，越南外交部國家邊界委員會副主任陳維海稱，中方船艇4日也曾在飛機支援下，蓄意撞擊兩艘越南海警船艇。

對話

據稱，越方已向中方提出舉行高層對話，目前仍待回復。

越南副總理兼外交部長範平明周二（6日）曾與中國主管外交的國務委員楊潔篪通電話。

據越通社報道，範平明稱中方單方面開展鑽探活動「違反國際法」，要求中海油981撤走。

新華社報道，楊潔篪「全面駁斥了越方有關錯誤言論」，強調西沙群島「是中國固有領土，不存在任何爭議」，中方的鑽探活動「任何人都無權干涉」。

（編寫：高志強，責編：羅玲）