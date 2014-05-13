台灣歌手陳昇：大陸客別再來

圖片版權 Online Image caption 台灣歌手陳昇在大陸有很多粉絲

在兩岸三地華語樂壇有相當有名氣的台灣歌手陳昇說，他反對台灣與大陸簽署「服貿」協議，不歡迎大陸游客到台灣來。

陳昇接受台灣媒體專訪時說，「我們真的要犧牲我們的生活品質嗎？」

他的一番談話，已在兩岸三地引起熱議。

55歲的陳昇早年憑藉一曲《把悲傷留給自己》而紅遍兩岸三地。

他近年轉型創作而淡出舞台，但在華語樂壇仍相當有名氣，在大陸也擁有極多「粉絲」。

我有很多大陸朋友，我也很喜歡他們，但我常跟他們講，等你們上廁所會關門的時候，我再跟你談統一。 台灣歌手陳昇

台灣反「服貿」學運甫落幕，陳昇當時並未公開表態，但他在接受專訪中表示，他反對《兩岸服務貿易協議》。

陳昇說，「有人說不簽服貿會被邊緣化。我想問的是，難道我們還不夠邊緣化嗎？服貿讓我們把自己的角色看清楚，我雖然沒站出來特別發聲，但如果你問我，我會告訴你，我反服貿。」

陳昇要大陸客別再來台灣，但他本身也有不少中國大陸友人。

陳昇說「我有很多大陸朋友，我也很喜歡他們，但我常跟他們講，等你們上廁所會關門的時候，我再跟你談統一。」

網友壁壘分明

陳昇的率性自我，惹怒不少中國大陸網友，卻也贏得台灣和香港網友支持。

陳昇的經紀人表示，陳昇在專訪中主要是談論「拚生活、不是拚經濟」，並非著重在中國大陸議題上。

經紀人並說，陳昇由於音樂工作的關係，未來還是會去中國大陸。

陳昇是否有感而發，不得而知。但是，數據會說話。

陸客成長快速

根據統計，今年1月至5月初，大陸觀光團來台超過76萬人次，較去年同期大漲14.35%。為因應大量陸客入境，移民署已將大陸觀光團每天入境數從5000人調高到8000人，以因應需求。

事實上，來台旅客在2013年突破800萬人次，創下歷史新高，中國大陸以287萬人次高居排行榜第一，雖受《旅遊法》實施影響，成長減緩，但仍較前一年增加11.1%。行政院長江宜樺隨即「加碼」，訂下目標今年要突破900萬人次，藉以帶動內需成長。

對此，台灣「觀光教父」、亞都麗緻飯店前總裁嚴長壽，卻已提出警語。他認為，台灣若只是衝人次，卻無法帶進質優的觀光客，將踏上「香港化」的不歸路，大批的中國大陸觀光客只會毀掉台灣。

許多香港人認為，香港500萬居民，但每年卻湧入700萬陸客，已大大影響香港居住品質。

明年1天5000人

對此，台灣政府似乎已有警覺，已經決定明年不論是旺季或淡季，都將維持大陸觀光客1天5000人的上限。

2008年6月，兩岸簽署《大陸居民赴台旅遊協議》，同年7月正式開放大陸居民赴台旅遊，將於今年7月屆滿6週年。

其間，偶有零星狀況發生。2009年，中國大陸江蘇省常州市遊客趙根大在台旅遊期間竟在野柳岩壁上刻字，各界譴責聲不斷，趙根大公開道歉，表示悔意。

（責編：董樂）

讀者反饋

贊同陳昇！

陸客還是學習好文明，再出國遊覽！不要出去丟人現眼！

<strong>Mike, Hongkong</strong><br/>

設身處地想一想，假如我們遇上一班不懂禮貌，不守規矩，破壞我們生活，縱使他們財大又肯花錢的訪客，我們還可以【陪著笑臉】歡迎他們嗎？【好客之道】是否要把【看在金錢頭上】作為大前提？不妨再想一想，讓一批【沒有文化】，【不懂規矩】的人蜂擁參觀美術館，開放的效果會是怎麼樣？箇中道理，豈是包容、忍讓、教化可以蔽之？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>