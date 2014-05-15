伊斯蘭武裝組織稱策動烏市爆炸 北京回應

Image caption 新疆烏魯木齊火車南站發生爆炸襲擊案

一個伊斯蘭武裝組織「突厥斯坦伊斯蘭黨」（Turkistan Islamic Party，TIP）宣稱對4月30日發生在新疆烏魯木齊火車站的爆炸襲擊事件負責。中國外交部作出回應。

路透社日前報道，一個美國監視國際恐怖組織網上活動的情報公司SITE Monitoring Service 說，「突厥斯坦伊斯蘭黨」在網上發佈了一段10分鐘長的維吾爾語視頻。

視頻顯示製作一個手提箱炸彈的過程。該組織說，烏魯木齊火車站爆炸使用的就是這種炸彈。

SITE Monitoring公司說，從錄像上可看到「一名武裝人員把炸藥和螺絲釘等金屬碎片置入一個盒子，然後把爆炸材料裝入手提箱並插上引線」。

SITE Monitoring說，該視頻是由突厥斯坦伊斯蘭黨的媒體中心製作的，於5月11日發表在其網站上。

北京回應

就這一消息，中國外交部發言人華春瑩說，她還沒有看到這一視頻，該視頻有待核實。不過她認為這一視頻的出現將進一步增強北京在打擊分裂主義組織上的立場。

華春瑩說，「有一些極端暴力恐怖組織千方百計內外勾連，企圖在新疆或者中國其他地區製造暴恐事件，以達到破壞中國民族政策和社會穩定的目的」。

她還說，「希望大家認清這些暴力恐怖組織的本質和意圖，支持中國政府在打擊暴力恐怖活動、維護社會穩定和秩序以及人民生命財產安全方面所做的努力。」

路透社的報道說，突厥斯坦伊斯蘭黨被中國等同於「東土耳其斯坦伊斯蘭運動」（東伊運ETIM），該組織在巴基斯坦保持相當低調。

同塔利班不一樣，突厥斯坦伊斯蘭黨很少在網上發視頻，宣傳其活動或思想。該組織的規模究竟有多大並不清楚。一些專家認為它並沒有能力在中國實施攻擊。

去年11月，該組織也曾在網上發佈了一段據稱是其領導人曼蘇爾（Abdullah Mansour）的維吾爾語錄音講話。

他在錄音講話中稱去年10月28日在北京發生的車撞天安門事件是「聖戰勇士的聖戰行動」。