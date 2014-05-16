中國媒體謹慎報道越南事態

圖片版權 VnExpress AFP Getty Image caption 中國媒體在報道越南事態時仍有所顧忌。

中國政府於星期四晚間向越南「表示強烈譴責，提出嚴正抗議」之後，中國主流中文媒體在一段「時間差」後得以報道中國公民在越南暴亂中死傷的消息。但跡象表明，中國媒體在報道越南事態時仍有所顧忌。

儘管星期四下午6點多，新華社英文網站就已報道兩名中國公民在越南反華暴亂中死亡的消息，但中國的中文媒體都沒有跟進報道。

直到晚上午夜時分，新華社才播發題為《中方就中國在越企業遭受嚴重暴力襲擊提出嚴正抗議》的報道，證實「已有1名中國公民死亡，上百人受傷」。對此，中國外交部長王毅「代表中國政府向越方表示強烈譴責，提出嚴正抗議」。

官方公開表態後，中國媒體得以在星期五增加對越南暴亂的報道力度。《環球時報》不僅把新華社的文章放在網站頭條，還提高了批評越南的調門，說越南像是「瘋了」，並抨擊河內當局「根本不知道極端民族主義的深淺，也完全沒有控制暴力的兩把刷子」。

但是，最權威的官方媒體還是保持了矜持。《人民日報》網站和新華網的頭條新聞都是「9月起試行私家車6年內免檢」，而把中方抗議越南的消息放在第四、五條的位置。

自採稿件

騰訊、網易、新浪等門戶網站將相關新聞放在比較醒目的位置，但基本上都只是轉載新華社和《環球時報》的報道。

美國加州大學柏克萊分校的互聯網研究項目「中國數字時代」周四晚間報道說，中國當局已經對媒體下發新指令，要求對越南事態「一律只採用新華社通稿和外交部官方網站消息，不得刊播自採稿件，不得轉載外媒報道，不擅自組織評論，嚴格管理互動環節和新聞跟帖。」

BBC不能獨立證實這一指令的真實性。但是，《新京報》的一篇自採稿件似已從該報網站上消失。

這篇題為「越南反華打砸事件升級，激進分子見中國人就打」的新聞，已經被包括人民網在內的幾大門戶網站轉載，但在《新京報》網站上的鏈接卻已經失效。

（撰稿：秦川/責編：董樂）