香港中旅總經理王帥廷涉華潤案被調查

圖片版權 HKCTS Image caption 王帥廷是繼華潤集團董事長宋林後又一香港中資企業高官層被調查

香港中旅總經理王帥廷涉嫌在華潤集團工作期間嚴重違紀違法，目前正接受中共紀委調查。

這是繼華潤集團董事長宋林被調查後，又一香港中資企業高層被調查。

刊發在中共中央紀委網站上的這一公告並沒有具體說明王帥廷的違紀違法細節。

王帥廷2010年7月接替宋林出任華潤董事會主席一職，兼任華潤電力控股有限公司董事局主席，華潤創業有限公司董事。

2011年5月，王帥廷調任香港中旅集團，任職行政總裁。

自2013年中石油爆發腐敗案以來，華潤集團成為第二家接連被揭發出腐敗醜聞的央企。

截至2013年底，華潤集團總資產達11337億港元，員工達42萬人。

2013年7月17日，新華社《經濟參考報》首席記者王文志在微博上實名舉報副部級官員，華潤集團董事長宋林等高管，在央企華潤電力對民營企業山西金業的百億元收購案中故意「放水」，導致數十億元人民幣的損失。王文志還指宋林等有「巨額貪腐」之嫌。

王志文今年4月再次實名舉報。

此前，山西晚報前記者李建軍也曾微博實名舉報華潤集團高層貪腐。

對華潤集團高管的舉報發生後，中國國務院國有資產監督管理委員會就華潤集團涉嫌導致國有資產流失的指控表態稱，有關部門已經在對華潤集團進行審計。

（撰稿：羅玲/責編：董樂）