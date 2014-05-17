中國和日本在青島舉行部長級會談

圖片版權 AFP Image caption 高虎城與茂木敏之間的會談去年12月以來日中首次部長級官員的接觸

日本經濟產業大臣茂木敏與中國商務部長高虎城在青島舉行會談。

儘管政治關係緊張，雙方均表示有意加強經濟領域的合作。

高虎城與茂木敏之間的會談是日本首相安倍晉三去年12月參拜靖國神社以來，日中首次舉行部長級官員之間的會談。

過去一段時間，持續不斷的領土爭議、特別是安倍參拜靖國神社，都導致日中關係惡化。

據報道，茂木敏和高虎城周日（17日）出席了在青島舉行的亞太經合組織貿易部長會議。

「良好氣氛」

日本媒體共同社報道說，茂木稱，他和高虎城在「非常良好的氣氛下」舉行了會談，雙方就推進日中經濟領域的合作達成一致。

高虎城則表示，中日關係的困境「責任不在中方」。

他說，日本政府在釣魚島等問題上的「錯誤行徑」導致中日關係陷入困難局面，將使兩國經貿界喪失合作機遇。這不符合雙方的利益。

高虎城說，中國願意繼續穩定、鞏固、發展中日經貿合作。

中國商務部報道，高虎城還透露，日中今後可在節能環保等領域加強「務實」交流。

（撰稿：蘇平/責編：董樂）