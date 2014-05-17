越南擬反華新示威 中國發旅遊警告

圖片版權 Ted Aljibe AFP Image caption 在菲律賓，越南抗議者在中國使館門前示威抗議，表示要和菲律賓聯手對抗中國。（法新社AFP圖片）

越南各地周日可能將舉行新一輪抗議中國示威遊行活動，中國政府周六（5月17日）提醒公民暫時不要前往越南。

中國外交部在網站上發佈消息說，近日，越南南部爆發針對外資企業的暴力打砸事件，造成在越中國公民人身傷亡和企業財產損失。

外交部領事保護中心提醒中國公民近期暫勿前往越南。

消息還說，在越中國公民和機構提高風險意識，加強安全防範，避免外出。

中國媒體一些報道說，5月19日恰逢越南已故領袖胡志明的誕辰日，這可能進一步助長越南抗議者的情緒。

中國的《環球時報》報道說，越南總理通過群發「愛國短信煽動國民」。雖然此文網上仍可查到，BBC中文網試圖登錄《環球網》原文時顯示「您訪問的頁面地址有誤或該頁不存在」。

但此文已經被其它中文媒體轉載並註明《環球時報》來源。轉載的文章說，越南總理向民眾發出短信稱：「總理請求和呼籲每一個越南人，發揚愛國主義精神，以合法的行動捍衛祖國的神聖主權。」

該文援引美日等國媒體分析稱，越南總理這一短信有煽動民眾愛國情緒之意，並認為越南排華可能常態化。

絕不容忍

據悉，在包括歐美等世界其它地區的越南海外團體也在展開針對中國的抗議。在菲律賓，越南抗議者在中國使館門前示威抗議，表示要和菲律賓聯手對抗中國。

而與此同時，越南警方承諾，將遏止反華示威抗議活動再發生任何新的暴力事件。

越南警方也為遭到廣泛批評阻止騷亂工作不力的安全部隊辯護，並表示不會容忍任何違法行為。

越南多個省市地區將在周日（5月18日）發動全國反中示威遊行活動。

對此越南警方表示，當局將在各遊行地點強力部署，嚴格執法，絕對不會讓此前的暴力事件重演。

5·18大遊行

法新社說，主要由反政府組織組成的越南20個非政府組織聯盟呼籲，周日（5月18日）在首都河內、南部的胡志明市等地，就中國在南海的「挑釁」舉行新一輪抗議活動。但他們也呼籲抗議者避免暴力行為。

早些時候，越南台商對BBC中文網說，原來批准這次示威的越南官方已經下令禁止示威。

首都河內市長阮世草說，繼續發生示威將破壞政治穩定、社會秩序。他呼籲執法部門勸阻人們參與。

BBC越南語部說，在過去兩三天裏，很多越南人對發生的反華暴力行徑感到震驚。一些著名博客作者紛紛在網上發表意見，呼籲抗議者和平示威，避免使用暴力。

（撰稿：友義，責編：立行）

讀者閱後有話說，歡迎參加我們的 有關論壇討論。