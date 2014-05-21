新疆39名「傳播暴恐視頻」人員被判刑

圖片版權 REUTERS Image caption 烏魯木齊火車南站爆炸案後當局大幅加強保安。

新疆高級法院公布，當地法院對39名涉嫌「傳播暴力恐怖音視頻」的犯罪嫌疑人集中公開宣判，判刑最重者被監禁15年。

新疆高院星期三（5月21日）表示，塔城、昌吉、巴州、阿克蘇、喀什與和田六地星期二（20日）就這些人員所涉及的16起案件集體宣判。

中國官方媒體引述新疆高院稱，一些犯罪嫌疑人利用騰訊QQ等互聯網途徑傳播暴力恐怖音視頻，宣揚「聖戰」思想，煽動民主仇恨。

中共中央政法委員會機關報《法制日報》本月初報道，「東突厥斯坦伊斯蘭運動」去年發佈了107部恐怖主義的音、視頻，新疆各級警方抓捕了232名涉案人員。

「東伊運」被聯合國和美國列為恐怖組織，華盛頓和北京均指控該組織與中東基地組織的恐怖分子互有關聯。

《法制日報》星期三引述新疆警察學院副院長阿不力克木•阿不都熱依木說，來自「東伊運」恐怖視頻內容注重「聖戰」洗腦和暴恐技能傳授，煽動蠱惑和刺激示範作用極大，已成為疆內暴恐團伙殘害生命、製造恐慌的思想來源，嚴重影響新疆安全穩定。

《法制日報》稱：「製作、傳播暴力恐怖音視頻，成為當前（新疆）暴恐案件多發的重要誘因，暴恐分子幾乎都曾收聽觀看過暴力恐怖音視頻，最終實施暴力恐怖犯罪。」

報道警告說：「如果對互聯網、移動存儲介質傳播管理不善，必然會導致不良信息泛濫、引發矛盾、渙散人心，甚至成為不法分子違法犯罪的工具。」

新疆近來接連發生襲擊和衝突事件。今年4月30日，烏魯木齊市火車南站發生爆炸，造成三人死亡、79人受傷的襲擊。中國國家主席習近平在事發前一天剛結束對新疆的視察。

一些觀察人士批評，北京當局誇大了新疆的安全威脅，以合理化其高壓民族、文化與宗教政策，結果使得不滿與憤怒在維族人之間擴散，而被邊緣化的維族人容易受到極端思想影響。

（撰稿：葉靖斯 責編：橫路）

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